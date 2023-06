Especialització de Decisions d'Inversió

Amb aquesta especialització es persegueix per una banda ampliar conceptes i tècniques que permetin seleccionar i finançar projectes d'inversió (en un ambient de risc). I per l'altra banda donar eines per gestionar els riscos financers, tenint en compte la incertesa i volatilitat dels mercats financers així com el funcionament dels derivats financers per reduir el risc corporatiu.

Juntament amb els conceptes anteriors, s'introdueix l'anàlisi del paper que juga la gestió financera de les organitzacions en el marc d'una gestió basada en principis de responsabilitat social.