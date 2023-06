Especialització de Direcció d'Art

Les competències creatives són claus en l'actual mon laboral. En el curs es resoldran reptes conceptuals, creatius, gràfics, de producció... com una simulació del que ocorre diàriament en un departament creatiu. A més, desenvoluparan capacitats de lideratge i dominaran les tècniques i llenguatges que fan possible la construcció de campanyes que responen a les necessitats comunicatives de tot tipus d'anunciants.

Per al desenvolupament dels reptes que es treballen en el programa es facilitarà l'accés al paquet Adobe, però aquest curs no pretén convertir-se en un espai instrumental per a conèixer els diferents programes. En aquest sentit, és convenient que l'estudiantat tingui coneixements bàsics previs d'eines de disseny, edició... o que disposin de temps per a millorar les seves competències per compte propi.



Aquest programa forma part del màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat.