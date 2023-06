Especialització de Disseny Projectes Culturals (interuniversitari: UOC, UdG)

En aquesta especialització Disseny de Projectes Culturals es tracten els recursos, les eines i les estratègies que necessita un bon gestor cultural per a ser capaç de transformar les idees en resultats tangibles.D'una banda, l'estudiant assolirà coneixements pràctics que podrà aplicar en els seus projectes professionals futurs. D'altra banda, aprendrà a construir pas a pas un projecte cultural professional i aplicar els mecanismes avaluadors necessaris per a la seva realització final.

Aquesta especialització de durada un semestre està conformada per l'assignatura * Producció i direcció en gestió cultural i el Projecte final.

Producció i direcció en gestió cultural (5 crèdits ECTS)

Ofereix els coneixements pràctics de producció necessaris per poder aplicar en els seus projectes professionals de futur. Es tracta de diferents eines que compaginen l'arquitectura necessària per ser capaç de desenvolupar projectes en el camp professional.

Es proposa un recorregut pels coneixements adquirits a la pràctica d'un grup de professionals en actiu que ofereixen de forma ordenada la seva experiència. Aquests professionals han estructurat el seu propi saber en un format de material docent, de tal manera que pugui contribuir en el procés de formació de nous gestors culturals o bé suposar un suport per a aquells gestors amb experiència que volen treballar de forma més estructurada o posar en marxa noves iniciatives. Inclou quatre temes clau de la producció i la direcció en gestió cultural, que tracten els aspectes més recurrents a l'hora de posar en marxa accions en aquest camp professional.

Projecte final (5 crèdits ECTS)

Projecte final en el qual es mostrarà i aplicaran les diferents etapes a seguir tant per estructurar un projecte cultural com per realitzar la seva avaluació. Es prendrà com a base o model un esquema existent: un esquema complet però flexible alhora, que ens permetrà adaptar-lo de manera personal, segons el tema triat per l'estudiant. El resultat final serà el disseny d'un projecte cultural completo.

*Les assignatures d'aquest curs formen part del Postgrau Indústries Culturals i del Màster Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG).