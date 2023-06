Especialització de Guió de ficció: explicar històries i crear personatges

Aquest curs s'adreça sobretot a persones interessades en els processos creatius propis del desenvolupament d'idees en el sector audiovisual (guionistes, realitzadors, productors) o d'altres àmbits de les indústries culturals (escriptors, artistes, periodistes, desenvolupadors de videojocs, dissenyadors, professionals de l'entreteniment).

Si bé el focus del curs és el camp de la ficció, creiem que pot ser d'interès per a professionals de la no-ficció i interessats en formats innovadors connectats amb aquest camp (com ara periodistes o directores i directors de documentals o pòdcasts), així com per a altres àmbits professionals de la comunicació en què la creació i transmissió d'històries és important, com la creativitat publicitària o les campanyes corporatives i institucionals.

Així mateix, aquest curs s'adreça a professionals l'activitat dels quals implica la interacció estreta amb persones i les seves històries personals, com ara professionals de l'educació, ...