Especialització de Treball social sanitari: Persones amb Malalties de Baixa Prevalença i amb Gran Afectació Social

Dolors Colom Masfret

Diplomada en Treball Social (UB). PG: Formació especialitzada en direcció de serveis personals i benestar social (UAB) Amplia la formació com a treballadora social sanitària al servei de geriatria del Bellevue Hospital Center of New York University i despres al Departament de Serveis Socials Mèdics i al Departament de Medicina Comunitària, a Divisió internacional, del Mount Sinai Medical Center of New York. Investigadora, docent, consultora i assessora en l'àmbit social d'establiments sanitaris, sociosanitaris, i residencials i programes d'atenció a domicili. Professora experta i directora científica del MU de TSS de la UOC. Sòcia fundadora en 1994 del Institut de Serveis Sanitaris i Socials, des del qual dirigeix i edita des de 2001 la revista Agathos i des de 2008 Agathos Ediciones. Autora de varis llibres i més de 75 articles en revistes professionals i científiques