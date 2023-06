Especialització de Planificació i Elaboració d'Activitats en Línia

Adriana Ornellas Rios da Silva

Doctora en Educació per la Universitat de Barcelona i Llicenciada en Informàtica. Té experiència postdoctoral a la Lynch School of Education del Boston College (2011). Experta en tecnologies emergents per a l'aprenentatge a la societat contemporània, formació del professorat en TIC, new literacies, e-learning, pensament computacional. Investigadora del grup de recerca Nodes.