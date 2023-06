Especialització de Teràpia Sexual amb Perspectiva de Gènere

Aquesta assignatura s'enfoca en conèixer les fases de la resposta sexual clàssica i en explorar com les investigacions recents estan dubtant sobre aquesta construcció teòrica. A més, es desenvolupen les variables perifèriques claus per a la resposta sexual, així com la seva integració als principals models teòrics.

Introducció a la resposta sexual i als models teòrics en sexologia



L'estudiant aprendrà sobre:

Les diferents teories que expliquen el comportament sexual humà i la relació que tenen amb factors psicològics, biològics i socials.

La influència dels factors de gènere a la sexualitat humana i en el desenvolupament de problemes sexuals.

Els diferents models de resposta sexual humana i les seves característiques principals

La influència dels factors de gènere en cadascuna de les fases del model de resposta sexual humà

Les possibles disfuncions sexuals associades a cadascuna de les fases del model de resposta sexual humà i comprendre com abordar-les de manera efectiva amb una perspectiva de gènere en el tractament.

L'anàlisi crítica de la investigació existent sobre la resposta sexual humana, identificant biaixos de gènere i altres limitacions metodològiques en els estudis i com aquests biaixos afecten la comprensió de la sexualitat humana.

Avaluació en sexologia clínica

Aquesta és una assignatura orientada a desenvolupar una primera entrevista en sexologia clínica, així com organitzar aquesta informació en una anàlisi funcional/formulació de cas. A més, es pretén aplicar, corregir i interpretar les principals proves psicològiques per avaluar tant la resposta sexual com les variables perifèriques claus per a un bon funcionament sexual. Finalment, s’introdueix l'avaluació psicofisiològica des d'una perspectiva investigativa o biomèdica.

L'estudiant aprendrà sobre:

La selecció i aplicació de manera adequada les diferents tècniques d'avaluació en sexologia en funció de la problemàtica presentada pel pacient.

Les diferents eines d'avaluació existents en sexologia, com entrevistes, qüestionaris i escales de valoració, i saber triar la més adequada en cada cas.

La interpretació correcta dels resultats obtinguts a les diferents tècniques d'avaluació aplicades, per poder determinar la problemàtica sexual del pacient i establir un pla de tractament adequat.

Els factors predisponents, precipitants i mantenidors de les problemàtiques sexuals, així com les creences i les actituds del pacient que puguin estar influint en el seu problema.

Els aspectes rellevants de la història sexual dels pacients, com ara la seva orientació sexual, relacions prèvies, conductes sexuals, experiències traumàtiques o disfuncions sexuals.

Els resultats obtinguts de l'avaluació i utilitzar-los per dissenyar un pla de tractament individualitzat, adaptat a les necessitats i les característiques de cada pacient.

La importància de l'enfocament de gènere en l'avaluació i el tractament de les disfuncions sexuals i aplicar adequadament aquesta perspectiva a la pràctica clínica

L'eficàcia del pla de tractament i fer ajustaments si cal, en col·laboració amb el pacient.

Intervenció en disfuncions sexuals

Aquesta assignatura està dedicada a conèixer i aplicar els principals components de la teràpia sexual que han demostrat eficàcia empírica. Tot això sempre, des de la perspectiva de gènere.

L'estudiant aprendrà sobre: