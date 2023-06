Diploma de Postgrau de Desenvolupament de Videojocs

Pierre Bourdin Kreitz

Doctor en Psicologia Cognitiva i Enginyer d’Informàtica i Robòtica per la UB. La seva activitat docent se centra en l'àmbit del 3D, programació de videojocs, Realitat Virtual, Modelizació 3D, Animació i Animació 3D, disseny de nivells. La seva línia de recerca se centra en l'ús de la realitat virtual com una eina per a estudiar el comportament de les persones en els mons virtuals tant en l’àmbit tecnològic com psicològic, la salut o l'eLearning.