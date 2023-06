Diploma de Postgrau de Direcció Comptable

Dolors Plana Erta

Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya i llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona.Els seus interessos de recerca se centren a promoure l'avaluació per a l'aprenentatge i en l'estudi de la qualitat de la informació financera proporcionada per les societats. És membre del grup de recerca Management & eLearning (MeL).