Diploma de Postgrau de Trastorns de la Parla i del Llenguatge

El postgrau s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i de la logopedia. Concretament, la formació que s'ofereix s'adreça a professionals que es volen especialitzar en trastorns del llenguatge i de la parla. Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com ara mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge o logopedes en centres d'ensenyament primari ordinaris i centres específics d'educació especial, o en equips multiprofessionals, com les unitats de suport a l'educació especial (USEE), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), etc.



A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment duen a terme el treball en equips psicopedagògics (equips d'atenció primària, EAP; CREDA) o departaments d'orientació. A aquests professionals el postgrau els proporciona uns coneixements molt adequats per a poder guiar, orientar i assessorar els professionals que intervenen directament en els alumnes amb dificultats d'aprenentatge.



Finalment, el màster també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats d'aprenentatge i la intervenció per a solucionar-les (terapeutes ocupacionals, educadors socials, treballadors socials, etc.). Els professionals d'aquests perfils intervenen directament o indirectament en infants que tenen dificultats, tant en l'àmbit del sistema educatiu formal com en el de l'entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.