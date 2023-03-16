17/11/14
«Els governs estan desconnectats de la nova realitat dels mitjans socials»
Helen Margetts
Helen Margetts
Té lligams amb el Congrés IDP des de fa gairebé una dècada per mitjà del seu treball amb la UOC i l'IN3, l'Institut Interdisciplinari d'Internet de la Universitat.El primer cop que vaig fer una ponència al congrés va ser el 2009, però vaig ser professora visitant de l'IN3 el 2010 com a resultat d'un acord de col·laboració entre l'IN3 i l'OII.
Internet i els mitjans socials canvien la nostra relació amb el món. Com han afectat la nostra relació amb la política?Els mitjans socials són part de les nostres vides diàries i ens permeten fer «microdonacions» de temps i esforços a causes polítiques, per exemple, compartint, fent clic a «m'agrada», baixant, pujant, piulant, repiulant i firmant una petició. Com a resultat d'això, grups de la societat que considerem que no tenen interès en la política, com la gent jove, s'impliquen en la política de maneres noves. I aquestes petites contribucions poden créixer fins a convertir-se en mobilitzacions a gran escala i protestes massives, com hem vist a Espanya i a altres països. Això passa tant en estats democràtics com autoritaris, on hem presenciat onades de protestes que no segueixen els mateixos patrons que les del passat.
Moltes iniciatives que es basen en la participació es llancen per mitjà de plataformes com change.org a Espanya. Hem arribat a pensar que podem canviar el món prement només un botó?Bé, un clic no canviarà el món -però milions de clics potser sí. Hi ha molts exemples de campanyes que van començar a change.org que han tingut èxit a l'hora de portar un canvi de polítiques. Malgrat això, és important recordar que la gran majoria de campanyes fracassen. Si ens fixem en les peticions, per exemple, estadísticament el 95% reben menys de 500 firmes, el 99% en reben menys de 10.000 i el 99,99% no arriben a la xifra de 100.000 firmes.
La participació mitjançant el mòbil o l'ordinador podria fer que les persones s'allunyessin de la realitat i oblidessin que participen en el món real?No trobo que hi hagi cap diferència. La participació mitjançant els mitjans socials és una part de la realitat.
Vostè ha creat el terme pluralisme caòtic per a definir tota aquesta situació. Què implica aquest concepte?La idea del pluralisme caòtic es basa en aquesta idea de persones fent contribucions a petita escala a campanyes polítiques mitjançant els mitjans socials, que poden arribar a convertir-se en mobilitzacions a gran escala. Com que hi ha implicats molts tipus diferents de grups i col·lectius, aquesta política s'assembla una mica als sistemes polítics pluralistes del passat, basats en múltiples grups més que no pas en una concentració de poder polític en un organisme o en una institució, com alguns teòrics polítics (com Robert Dahl) van caracteritzar el sistema polític dels EUA. Però aquest tipus de pluralisme és molt més desorganitzat i individualitzat que el que aquests teòrics preveien. Està interconnectat i és inestable i imprevisible -caòtic, de fet. En aquest sentit, la vida política és una mica com el temps climatològic, que és un exemple típic de sistema caòtic, en termes de ciències naturals.
Els científics polítics i els sociòlegs podrien predir les reaccions de les persones de la mateixa manera que els meteoròlegs poden preveure el temps?Tota l'activitat política que té lloc per internet i els mitjans socials deixa un rastre digital, i aquests rastres es poden recollir per a generar el que s'anomenen dades massives. Són un altre tipus de dades per a les ciències socials, semblants als tipus de dades que tenen els científics naturalistes. Ofereix noves possibilitats d'aplicar els models de ciències naturals al comportament social i polític. O sigui que sí, podríem desenvolupar la capacitat de predir el comportament de la mateixa manera que els meteoròlegs prediuen el temps. Però això és un tipus nou de ciència social que tot just ara comencem a poder aplicar.
Moltes revolucions i protestes del tipus de què hem parlat comencen sense líders. Què en pensa?Ara les protestes, les mobilitzacions i fins i tot les revolucions poden guanyar embranzida sense que emergeixin líders evidents o formes d'organització tradicionals (però cal recordar que la majoria fracassen!). Això pot ser un problema per a la sostenibilitat a llarg termini. Per exemple, es podria dir que una de les raons que expliquen el fracàs de les revolucions d'Egipte i Tunísia va ser la manca de partits, institucions i líders polítics que esperessin una oportunitat, i per això l'únic grup organitzat amb una trajectòria llarga -els Germans Musulmans- va ser capaç de guanyar tant poder els primers dies.
Es podria dir que la participació augmentada canvia les bases dels sistemes polítics actuals?Aquests moviments representen un gran repte per als sistemes polítics contemporanis. Els líders polítics no saben realment què fer-ne o com reaccionar-hi. Les organitzacions governamentals i els legisladors estan desconnectats de la nova realitat dels mitjans socials. Molts debats polítics tenen lloc en fòrums en els quals els governs no estan representats, cosa que provoca una desconnexió entre les institucions governamentals i l'opinió pública.
La recerca en aquest camp implica l'ús de moltes dades generades en línia. Pensa que hem d'establir de manera urgent un marc ètic per a l'ús adequat d'aquestes dades?Sí, sens dubte. Cada acte de participació política genera dades. De fet, cada cas d'interacció social, política i econòmica en genera. Si volem utilitzar aquestes dades per a fer recerca per a entendre el comportament polític, necessitem un marc ètic nou. És bàsic. Els nostres equips de recerca han de ser multidisciplinaris per a utilitzar aquest tipus de dades; han d'incloure científics naturalistes i científics socials. Molts científics naturalistes, centrant-se en les partícules i els àtoms, no han abordat el mateix repte ètic que nosaltres quan les dades impliquen persones amb drets digitals a la confidencialitat i a la protecció de dades. Així, doncs, en els nostres equips de recerca hem d'incloure filòsofs que ens ajudin a definir els límits i desenvolupar un marc ètic per a l'ús d'aquest tipus de dades.