30/10/14
«Fer retroacció és part de la feina del professor en entorns virtuals»
Phil Ice
Phil Ice
Com definiria la retroacció en un context educatiu tant tradicional com en línia?Quan parlem de retroacció, a la universitat tradicional pensem en el que passa a l'aula, quan el professor interactua amb els estudiants, els fa preguntes i, basant-se en les seves respostes, els respon amb més preguntes o suggereix altres maneres d'enfocar el tema; o quan els escriu comentaris sobre el treball en paper. En l'ensenyament en línia, el procés mateix d'aprenentatge canvia. La retroacció encara és més important perquè els estudiants no reben senyals no verbals ni es beneficien del cara a cara. Per això l'estudiant considera que aquesta retroacció no fa referència solament als continguts i els treballs sinó que també és un element social de les seves experiències amb el professor. Aquest aspecte social proporciona una base extrínseca que ajuda a millorar la motivació intrínseca de l'alumne. En el món virtual, hi ha d'haver retroacció sovint, ser ben dirigida, rellevant per a l'estudiant i tan personalitzada com sigui possible per a ajudar a establir el vincle amb el docent.
En el món en línia, la retroacció passa pel correu electrònic?Fa anys vaig començar a treballar fent retroacció en àudio. Els comentaris escrits, que es poden escriure utilitzant els comentaris de Word o Acrobat, sovint són breus. Avui, principalment, ens comuniquem verbalment per telèfon o mitjançant enregistraments d'àudio. Fer els comentaris utilitzant la veu és beneficiós: la teva intenció s'entén més bé i som més descriptius i fem servir un llenguatge més ric quan parlem que no pas quan escrivim. Amb alguns companys, també hem fet experiments amb un plantejament basat en Skype o altres eines de conferència. La idea és que en el vídeo, el treball es mostri en pantalla. El professor s'enregistra llegint-lo o escoltant-lo, i es pot anar parant per a comentar els problemes o el que és molt ben fet. També dónes informació corregint, quan encercles elements, els subratlles..., de manera que els estudiants no solament veuen el producte final sinó tot el procés. Per cert, veiem una millora cognitiva per part dels estudiants quan reben retroacció en àudio.
Què significa que la retroacció ha de ser personalitzada?Una de les pitjors pràctiques que he vist és que alguns professors tenien un document Word amb un conjunt d'errors comuns. El copiaven i l'enganxaven a tots els treballs. És com rebre una carta model a la bústia: no hi poses gens d'atenció. No es gasta pas més temps activant una funció de veu i enregistrant un comentari que copiant-lo i enganxant-lo en un document. A més, s'ha demostrat que fer retroacció en àudio és un procés més ràpid que no pas escriure-la. En el cas de projectes col·laboratius, també tenim l'opció que el professor s'adreci a tot el grup conjuntament.
Quan és bo fer els comentaris, mentre es desenvolupa el treball o quan s'acaba?Els estudiants necessiten totes dues menes de retroacció, tant la formativa com la sumativa. Quan un estudiant fa el treball, ajuda a guiar-lo, diagnosticar conceptes erronis, donar idees sobre recursos. Però també és important fer retroacció quan s'acaba el projecte. La nota en forma de lletra B no diu res a l'estudiant sobre el que ha fet bé o malament. Fins i tot per als que han fet un treball excel·lent, continua essent important orientar-los i dir: «Això m'agrada molt».
A quines dificultats s'encara un professor per a fer retroacció en el context virtual?Durant molts anys la tecnologia era un problema perquè, a vegades, ni la més simple no funcionava. Ara és cada vegada més fàcil de fer servir: el que abans eren barreres tècniques ara ja no ho són tant. Avui en destacaria un d'interessant. De tant en tant et trobes amb un professor que vol entrar al fòrum de debat i comentar-ho tot. S'ha de trobar un equilibri entre catalitzar la conversa i assegurar-se que els estudiants pensin a un altre nivell, i ser tan excessiu que els estudiants no hi vulguin participar perquè tu ja ho dius tot. També és important ser conscients que hi ha molts matisos en la manera en què parlem i en el llenguatge. No s'han de mesurar totes les paraules, i els comentaris no han de semblar assajats, però cal anar amb compte amb el que diem. Hem de vigilar la manera en què fem la retroacció o podem transmetre un missatge que no és el que volíem.
Els docents estan formats per a saber quan val més fer retroacció correctiva i quan cal centrar-se a qüestionar-se el procés?Això és un punt molt interessant que va més enllà de la retroacció. Si pensem en la classe presencial, poca gent, llevat dels qui estudien educació, ha rebut formació sobre com s'ha d'ensenyar. Poden ser experts en la seva assignatura, però també el pitjor professor que hagis tingut mai. A classe física, això podia passar desapercebut, almenys per a l'Administració. En el terreny en línia, tot esdevé dada, i tenim més transparència en tot el que passa. És fàcil detectar els punts forts i els punts febles de la gent. Per això, i essent un mitjà relativament nou, és important incloure al programa de preparació del professorat com s'ha d'entendre quan cal fer retroacció o de quina mena ha de ser. Abans de fer classes en línia, cal formar-se per a saber amb quins problemes et pots trobar. També penso que tots els professors, com a mínim una vegada a la vida, haurien de fer un curs virtual per a saber com és.
Has parlat de les dificultats dels professors per a fer retroacció. Els alumnes tenen problemes per a rebre'n?La majoria no en té i els estudis demostren que s'estimen més rebre'n en mitjans diferents. Els nostres estudiants, especialment els més joves, estan tan acostumats a la tecnologia que per a ells escoltar un arxiu d'àudio o veure un arxiu de vídeo és molt normal. En el cas dels estudiants adults, potser comporta alguns problemes tècnics. De tant en tant ens trobem amb gent a qui solament agrada la retroacció escrita, però es tracta d'un percentatge molt petit. Són estudiants excel·lents, els millors del seu curs, que normalment fan moltes assignatures i molts cursos alhora. Es pensen que no tenen temps extra per a escoltar un àudio o veure un vídeo. Només en volen llegir; ja saben que tenen un resultat perfecte, i el que volen és passar a la cosa següent.
Hi ha professors que es queixen que no tenen temps per a dedicar a la retroacció?No tenim aquest problema a la meva universitat. N'han de fer de totes maneres: forma part de la seva feina.