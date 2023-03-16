El sexe de les joguines

El sexe de les joguinesEls estereotips de gènere associats a les joguines contribueixen a determinar les aspiracions que tindran els més petits en la vida adulta
No hi ha Nadal sense torró o sense joguines. Però cal tenir present que «les joguines tenen un paper vital en la construcció de la identitat de gènere i en la creació de l’univers simbòlic dels més petits», afirma Sergi Fàbregues, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i membre de la Unitat d’Igualtat de Gènere de la UOC. «El joc és fonamental en la interiorització de valors que definiran la seva identitat de gènere i construiran les expectatives, ja que jugant s’adquireixen hàbits, models i imatges del món».
L'expert alerta de la importància d'escollir bé les joguines i de ser conscients dels valors sexistes que porten implícits: «influeixen en la socialització dels nens i de les nenes i en la reproducció de rols de gènere; les joguines i el seu ús transmeten valors, construccions socials i culturals». Una consideració a tenir en compte per a aquest Nadal: «si limitem els més petits a un tipus de joc, limitem també el seu desenvolupament».
La societat no ajuda
Segons el CAC, el 38,2% dels anuncis de joguines que els infants i adolescents catalans van mirar per televisió en la passada campanya de Nadal contenien estereotips de gènere. D'aquests, un 61,8% representaven estereotips de gènere femení i un 38,2%, de gènere masculí. «Els més comuns per als nens són el poder i la força, representats en cotxes o figures d'acció; i en el cas de les nenes, la cura, l'empatia i la bellesa física, generalment reproduïdes en nines, princeses i cuines», afirma Sergi Fàbregues.
Aquests valors, alerta l'expert, contribuiran a «reproduir la divisió sexual del treball, mantenir la visió patriarcal de la vinculació de certes habilitats tipificades com a femenines amb determinades feines i viceversa». De fet, segons l'expert, els nens actualment «interioritzen valors que estan associats amb atributs com el poder o l'autoritat vinculats a figures millor ubicades socialment o dins del mercat laboral».
La joguina construeix l'adult de demà
«La identitat de gènere construïda durant la socialització primària (infància, família i escola), més els rols i les expectatives d'estudis i professions en la vida adulta, acabaran marcant-los», afirma l'expert, que afegeix que «les joguines contribueixen a determinar en certa mesura les aspiracions que tindran els més petits en la vida adulta».
Fàbregues considera que «el problema no són tant les joguines com l'orientació sexual que s'hi dóna promocionant-les per a ús exclusiu de nens o nens: es considera innat el que en realitat és una construcció social i cultural».
Com podem escollir bé?
És especialment important saber escollir les joguines per part de les mares i els pares, «ser conscients del món que construïm a partir del joc simbòlic que oferim als infants». La lluita contra els estereotips és difícil i el sector de les joguines, entre altres, es debat entre la bona voluntat i l'aversió al risc. El sociòleg de la UOC afirma que el futur passa «per oferir nous models de relació que permetin que la canalla pugui desenvolupar-se sense les cotilles dels estereotips, dels rols tradicionals de gènere, que limiten les seves potencialitats».
Segons Fàbregues, «trencar estereotips en les joguines ens pot apropar a una societat més igualitària entre homes i dones». Per tal de fer una compra conscient durant aquest Nadal i allunyada d'estereotips de gènere, l'expert proposa un decàleg de mesures:
- Parlar dels estereotips vigents amb els fills.
- Evitar visions sexistes, per exemple no parlar de «feines d'homes» i «feines de dones».
- Donar exemples de casos de ruptura: exposar-los casos de dones científiques o d'homes de cuiden de la llar.
- Utilitzar llenguatge inclusiu.
- Comprar joguines de caràcter «neutre»: bicicletes, contes, jocs de ciència, de taula.
- Evitar la sobreexposició a la publicitat televisiva o de catàlegs de joguines, que sovint incorporen forts estereotips de gènere.
- Fer un exercici de «desconstrucció» dels estereotips, pensant en nous usos no sexistes de les joguines que ja es tenen.
- Llegir tota la família la carta als reis, reflexionar amb els més petits sobre les seves preferències a l'hora de triar joguines.
- Adequar les joguines a l'edat de les criatures.
- Potenciar la cooperació i el treball en equip dels jocs.