UNESCO Etxea ha convidat l'equip directiu de la Ikastola Lauaxeta i Albert Sangrà, director acadèmic de la Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social, impulsada per la Universitat des de l'any 2002, perquè expliquin la seva experiència d'innovació educativa i les noves formes d'educació adaptades a les necessitats de les societats actuals.





L'e-learning trenca les desigualtats socials



Com a exemple de les propostes que recull l'informe sobre l'educació del segle XXI, Sangrà ha exposat el cas de la UOC en la promoció de l'ús intensiu de les TIC en l'educació i ha destacat les possibilitats de l'e-learning en l'educació superior per a trencar les desigualtats socials i generar oportunitats de millora de la qualitat de vida de les persones.



El director de la Càtedra ha explicat l'èxit del model educatiu de la UOC en la societat de la informació i en l'era dels natius digitals, ja que ha incorporat el concepte d'aprenentatge al llarg de la vida. Sangrà ha defensat que l'educació en línia afavoreix un model de qualitat, sostenible i equitatiu i ha assegurat que la Universitat ha donat resposta als reptes de l'educació en línia de flexibilitat, personalització, interacció i cooperació.



L'expert de la UOC ha mostrat les evidències dels bons resultats de l'educació en línia: «Augmenta el rendiment dels estudiants i incrementa el salari dels graduats de la UOC respecte als d'altres universitats».



Gemma Xarles, directora de Cooperació Universitària per al Desenvolupament de la UOC, ha destacat la importància que UNESCO Etxea hagi elegit la UOC com a exemple de bona pràctica a l'hora de desenvolupar noves metodologies d'aprenentatge.





Objectiu de desenvolupament: educació de qualitat



La directora també ha anunciat que, al llarg de l'any 2016, l'Àrea de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i la Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social treballaran conjuntament per posicionar l'e-learning com la millor manera d'assolir l'objectiu número 4 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides: l'educació de qualitat. Per a Xarles «l'aprenentatge virtual garanteix l'accessibilitat i l'equitat de l'educació al llarg de la vida».



L'informe de la UNESCO −traduït a l'èuscar pel Govern basc− proposa anar més enllà de l'alfabetització i l'adquisició de les competències bàsiques per a centrar-se en nous enfocaments d'aprenentatge, que potenciïn els valors relacionats amb la justícia, l'equitat social i la solidaritat mundial.