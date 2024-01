La retransmissió en directe (live-streaming) arriba per quedar-se

Nascuda el 26 de març de 2015, en només quatre mesos Periscope tenia dos milions d'usuaris actius al dia i va ser escollida la millor aplicació de l'any per l'App Store. «El futur de les xarxes socials passa pel vídeo en directe; queda demostrat que la retransmissió en directe d'esdeveniments o l'ús que en fan celebritats –fet molt valorat per anunciants i patrocinadors– té un gran seguiment pel que hi ha d'espontani, de moment viscut "ara i aquí". Els testimonis "en viu" i "capturats" es valoren molt», afirma Toni Roig.

Per a Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC , «el live-streaming s'ha afegit a l'anomenat consum social de continguts, que cerca la connectivitat i la conversa entre els usuaris»; la bidireccionalitat d'aquesta eina entre emissor i receptor és una de les claus de l'èxit que té.

Periscope i l'exhibicionisme dels famosos

Famosos que fugen de les càmeres però que a la vegada mostren per les xarxes socials la seva vida quotidiana: una contradicció dels famosos que per a Manuel Armayones, professor de Psicologia de la UOC , respon a diferents tipus de necessitats: «mostrar la seva vida amb la intenció d'humanitzar-se davant del públic, controlar el flux d'informació que es genera sobre ells i en alguns casos també una mica de narcisisme».

«L'exhibicionisme a la xarxa respon a moltes necessitats: d'aprovació, de retroalimentació, de pertinença al grup i en alguns casos també té motivacions purament narcisistes», afirma Armayones. «Cadascú acaba ensenyant el que vol i, per tant, el que li interessa», explica aquest psicòleg. Per als famosos és una eina que «els permet traspassar la frontera de la intimitat cap a l'"extimitat", una mena d'"intimitat pública"; poden sortir de la seva pròpia imatge per a projectar-ne una altra al món». Al mateix temps, però, «els pot anar en contra; algú pot retransmetre situacions en què es vegin involucrats sense tenir coneixement que els enregistren», explica aquest psicòleg.

Segons el sociòleg de la UOC Francesc Núñez, «l'aparició de les TIC i de nous espais de comunicació digital en l'era del consumisme desborda la intimitat dels espais privats i la fa irrompre en l'espai públic».

Les marques comercials també hi juguen

El fet que personatges populars utilitzin aquesta aplicació «ajuda a estendre'n el consum i a fer que hi hagi una massa voluminosa d'usuaris que la converteixen en un canal de distribució interessant per a marques i empreses», afirma Sílvia Martínez, directora del postgrau de Social Media content de la UOC.

Hi ha moltes marques comercials que s'han animat a utilitzar Periscope: Bershka, Balmain, Asos, Adidas, General Electric , etc. En aquesta línia, l'experta en màrqueting de la UOC Neus Soler explica que aquesta aplicació «unifica una sèrie de factors per a potenciar certes estratègies de màrqueting basades en l'ús del vídeo, que cada cop és més valorat pel dinamisme i per la possibilitat de viralitzar-se que té; la tecnologia en directe, que implanta en l'empresa una imatge innovadora, creativa i moderna, i el màrqueting en temps real, que permet oferir continguts –campanyes, esdeveniments, promocions– en temps real». La transparència del que és directe «acosta la marca a l'usuari i augmenta l'engagement (el vincle) amb l'emissor», conclou Soler.