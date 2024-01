El rector, nou membre de ple dret de la xarxa iberoamericana CINDA

A més, Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, participarà en la IX Reunió de Vicerectors Acadèmics amb la ponència «Experiencias institucionales en aseguramiento de la calidad», que se celebrarà els dies 9 i 10 de maig a la Universitat Catòlica de l'Uruguai.



Per la seva banda, Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, participarà en el seminari internacional sobre Qualitat en l'Educació Superior que també organitza CINDA el dimecres 11 de maig. Samper parlarà de «¿Cómo abordar algunos desafíos de la universidad desde la virtualidad?».



Comitè executiu



El comitè executiu de CINDA, que es reunirà dijous i divendres a Montevideo, és un cos col·legiat permanent que actua com un grup intermedi entre la junta directiva i el director executiu. Es troba dos cops l'any, i les seves funcions principals són la preparació de la junta directiva i l'organització d'activitats. Està integrat pel president, el president immediatament anterior, tres rectors titulars i tres de suplents.



CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo)



És una corporació internacional sense ànim de lucre integrada per importants universitats de l'Amèrica Llatina i Europa; entre les catalanes hi ha la UOC, la UB i la UPC, i de la resta de l'Estat espanyol, la Carlos III i les universitats de Cantàbria i Màlaga. CINDA explora temes centrals sobre política i gestió universitària amb l'objectiu de posar el coneixement acumulat al servei de les polítiques públiques i de les institucions corresponents.