Amb el nom AIJ teens, el projecte de recerca de la UOC -en col·laboració amb les associacions de pacients Lliga Reumatològica Catalana, Aspanijer i Liga Reumatoloxica Galega- va començar el març del 2016 i ja se n’han obtingut els resultats preliminars, amb dades que confirmen les restriccions físiques de tipus social provocades per la malaltia. L’estudi mostra que tots els adolescents entrevistats estan a favor de disposar de recursos a internet per a ajudar altres joves amb el mateix problema. Els participants valoren la utilitat de rebre informació sobre com gestionar la malaltia així com el fet d’interactuar amb altres persones que la pateixen o bé amb professionals.



Segons apunta Imma Beneitez, investigadora responsable del projecte, amb aquesta recerca «volem conèixer quines són les necessitats dels adolescents que pateixen artritis idiopàtica juvenil en les seves relacions d’amistat, per a crear i desenvolupar recursos digitals que els ajudin a gestionar i millorar les seves vides».





Participa en l’estudi



El grup de recerca busca persones afectades interessades a participar en l’estudi. En cas que hi tingueu interès, podeu escriure a aijteens.uoc@gmail.com o trucar al 933263418.



En l’enllaç següent es pot descarregar un full informatiu sobre la malaltia.