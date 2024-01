La doble cara del roaming gratis

Roaming, un pas més per a la neutralitat a la xarxa

Internet és un bé preuat que ja s'equipara a un servei bàsic com pot ser l'electricitat, l'aigua o el telèfon. Per això hi ha el principi de neutralitat a la xarxa, «per a garantir un trànsit a la xarxa amb les mateixes condicions per a tothom», aclareix Robert Clarisó, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Els EUA i Europa fan passos per blindar aquesta neutralitat: els primers, per exemple, amb la recent victòria legal per a un accés a una internet de gran velocitat per a tothom, i la segona, amb l'eliminació definitiva del roaming el 2017.

La regulació d'aquest principi és diferent entre aquestes zones: «els EUA, un mercat en general més liberal, donen més flexibilitat a les empreses, mentre que a Europa la majoria d'indústries estan més regulades», diu Clarisó. A Europa, les companyies de telecomunicacions voldrien poder definir serveis personalitzats (és a dir, discriminar el trànsit), però la normativa de la UE està alineada amb la defensa d'aquesta neutralitat i persegueix que les operadores no obstaculitzin el trànsit a la xarxa per cap motiu (volum, origen, destinació o contingut de les dades, etc.).