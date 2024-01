La dieta vegana, un perill per als nens?

El partit Forza Italia, per mitjà de la diputada Elvira Savino, ha estat l'encarregat de presentar la proposició de llei al Parlament italià que preveu un any de presó per als pares que obliguin els seus fills menors de 16 anys –en el cas dels nens de menys de tres anys la pena augmenta als dos anys– a seguir una dieta «sense els elements essencials per al creixement». Si el menor pateix una malaltia o una lesió a causa d'aquesta alimentació, les penes de presó oscil·len entre els dos anys i sis mesos i els quatre anys, i si es produeix la mort del petit, fins a sis anys.

Minimitzar la carència de vitamina B 12

«Com qualsevol dieta, la vegana, cal que sigui supervisada per un dietista-nutricionista per a garantir que no hi hagi cap dèficit ni tampoc cap excés», puntualitza Vidal. Segons l'expert de la UOC, una de les carències més importants de la gent que segueix aquest tipus d'alimentació és la de la vitamina B 12 , molt present en els aliments d'origen animal. «En el món vegetal són poques les fonts disponibles de vitamina B 12 i no sempre tenen una absorció correcta. És per això que es recomana utilitzar suplements –sempre amb la supervisió d'un especialista– per tal d'evitar possibles dèficits», deixa clar.

El nutricionista de la UOC aclareix que en principi tothom pot seguir una dieta vegana, fins i tot els nens, sempre que estigui «ben feta». «Si es fa correctament pot ser tan saludable com qualsevol altra». En aquest sentit, Vidal alerta que moltes vegades aquest tipus d'alimentació té més detractors que altres dietes riques en aliments molt processats, sucres o alcohol. S'esculli la dieta que s'esculli per als nens, Vidal deixa clar que ha de ser equilibrada per a garantir tots els nutrients necessaris per al creixement i el desenvolupament correctes del menor.

A diferència d'altres països, no hi ha estadístiques oficials de quants vegans hi ha a Espanya. La dada que més s'hi aproxima és la que dóna la Unió Vegetariana Espanyola, que assegura que un 3% de la població és vegetariana. En altres països com Alemanya prop de 900.000 persones es declaren veganes, segons la Unió Vegetariana Alemanya (VEBU), mentre que a l'Índia és on més seguidors té aquesta dieta, amb 500 milions, un 40% de la població.