El primer grau de tres anys de la UOC comença el 21 de setembre

Dissenyadors versàtils formats en tres anys

«Formarem dissenyadors holístics», explica Javier Melenchón, director d’aquest nou títol. «Fugirem de la divisió clàssica de les diverses branques que se li associen, com el disseny gràfic, d’interiors o de moda», afegeix.

Segons Melenchón, actualment els estudis de disseny tenen dificultats per a trobar dissenyadors versàtils que puguin resoldre problemes de disseny d’una manera més global, fugint del disseny especialista d’una branca. «Aquest grau s’ha dissenyat tenint en compte aquesta realitat i cobrirà la demanda del sector professional, que aspira a aquest disseny més integral. La divisòria entre dissenyadors gràfics, de moda, d’interiors... és insuficient», matisa.

El grau tindrà un enfocament «únic», ja que es concep el disseny com a agent de transformació social. «Es fa èmfasi en l’activitat col·laborativa, oberta, sostenible i responsable que ha de tenir un dissenyador, apropant així el grau a la cultura lliure, el moviment maker i l’ètica hacker».



Europa segueix el model 3+2

Els graus de tres anys arriben a la Universitat aquest curs després que el Ministeri d’Educació aprovés el gener del 2015 la flexibilització de la durada dels títols universitaris. Aquests graus de 180 crèdits ECTS, que es podran complementar amb dos anys de màster, conviuran amb l’actual model 4+1 (quatre anys de grau i un any de màster), que Espanya va implantar amb l’arribada del Pla de Bolonya, quan es van substituir les antigues llicenciatures i diplomatures.

Segons un informe de la Comissió Europea, el curs 2010-11 més del 60% dels quaranta-set països que integren l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) ja oferien el 3+2 en més de la meitat dels seus títols. La resta de l’oferta formativa es complementava amb el model 4+1 (240 crèdits de grau més 60 de màster). De fet, només set països, entre els quals hi ha Espanya, van optar per ignorar aquests graus més curts. Els altres sis són Armènia, Geòrgia, Kazakhstan, Turquia, Ucraïna i Xipre.



Internacionalització del sistema universitari català

Però, què és millor? El 3+2 o el 4+1? Segons el vicerector de la UOC, Carles Sigalés, la diferència és «relativa». «No es pot dir de forma generalitzada que els graus de quatre anys siguin millors que els de tres ni a la inversa. De fet, les darreres tendències deixen clar que l’assoliment de competències no està directament relacionat amb la durada dels estudis. Tu pots assolir una competència molt ràpidament perquè tens uns coneixements previs i unes habilitats que t’ho faciliten o necessitar molt més temps en unes altres circumstàncies», detalla.

El que fa la fórmula del 3+2, doncs, és aproximar el sistema universitari estatal a l’europeu. «Ens facilita la internacionalització, l’intercanvi d’estudiants i de programes amb altres universitats i, per tant, ens acosta al conjunt de l’activitat del sistema europeu», puntualitza.



La comunicació corporativa adopta forma de màster universitari

L’altra novetat oficial que la UOC llança aquest curs és el màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments, orientat a capacitar els alumnes per a l’exercici professional de la comunicació en empreses i institucions. Els estudiants aprendran a dissenyar, executar i avaluar projectes de comunicació corporativa i a organitzar actes institucionals i d’empresa. Consta de 60 crèdits ECTS.

Per a la seva directora, Elisenda Estanyol, aquest màster preveu les necessitats canviants del mercat laboral i els nous entorns digitals. «Se centra en el vessant estratègic de la comunicació, que va més enllà d’un ús instrumental i tàctic de les tècniques de les relacions públiques, i, alhora, es converteix en una àrea de nivell directiu que requereix la coordinació amb altres departaments dins de les empreses, com el de màrqueting o el de recursos humans». Més enllà de la transmissió de missatges ‒afegeix Estanyol‒, són necessaris professionals que sàpiguen com relacionar-se de manera eficaç amb els diferents públics.



Tota l’oferta acadèmica de la UOC per a aquest curs

- 21 graus

- 36 màsters universitaris

- 3 doctorats

- 40 màsters propis

- 280 diplomes de postgrau, especialitzacions i cursos



