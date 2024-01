La UOC i IBM llancen una nova càtedra en línia sobre ciberseguretat

L’objectiu que té és fomentar la docència, la investigació, la difusió, la innovació i la transferència tecnològica en l’àmbit de la ciberseguretat. La UOC, universitat de servei públic, compta amb l’aliança d’IBM, empresa de molt de prestigi en la indústria de la tecnologia informàtica amb una gran infraestructura tecnològica, especialment del programari.



La UOC aporta recerca sobre ciberseguretat

La UOC, per mitjà del grup K-ryptography and Information Security for Open Networks (KISON), aportarà a la Càtedra les següents línies d’investigació dutes a terme per experts acadèmics dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació:

Seguretat i privadesa de les xarxes obertes: Aquesta línia de recerca estudia el desenvolupament de mecanismes més adequats per a millorar la seguretat i la privadesa de diversos àmbits, com les xarxes d’igual a igual, les xarxes ad hoc, les xarxes RFID i de sensors, i les xarxes socials en línia, entre altres.

Seguretat i privadesa dels continguts multimèdia: Aquesta recerca consisteix a dissenyar tècniques adequades per a protegir la informació multimèdia que es transmet en xarxes obertes, en relació amb la privadesa dels usuaris d’aquests continguts. Una gran part dels treballs que es duen a terme en aquesta línia de recerca es basen en l’esteganografia, les marques d’aigua digitals, els protocols de presa d’empremtes dactilars i l’esteganoanàlisi per a una sèrie d’aplicacions, com el monitoratge de la difusió, les comunicacions secretes, la protecció dels drets d’autor i l’autenticació de continguts, entre altres.



IBM: experts en seguretat informàtica

IBM, a més de fer d’una aportació anual de 15.000 €, participarà en la Càtedra amb personal tècnic expert en seguretat. També oferirà accés gratuït a la IBM Academic Initiative per al desenvolupament dels projectes de recerca circumscrits a la Càtedra.

IBM és la companyia més gran del món de solucions de seguretat per a empreses. IBM Security disposa de l’oferta integrada més avançada de productes i serveis de seguretat, dotats d’intel·ligència i capacitats analítiques avançades per a detectar i frenar les amenaces més sofisticades i protegir els actius crítics de l’empresa. Per mitjà d’IBM X-Force, un dels equips més veterans en la investigació de ciberseguretat, gestiona de mitjana 35.000 milions d’esdeveniments de seguretat al dia.



Col·laboració universitat-empresa

Aquesta càtedra és el fruit de l’acord de col·laboració firmat pel rector de la UOC, Josep A. Planell, i el vicepresident responsable d’Indústries i Desenvolupament de Negoci per a IBM Espanya, Portugal, Grècia i Israel, Alfred Escala.

La Càtedra de Ciberseguretat s’afegeix a les sis càtedres que la UOC ofereix, que són: Càtedra UNESCO d’Educació i Tecnologia per al Canvi Social, Càtedra UNESCO d’Alimentació, Cultura i desenvolupament, càtedra UNESCO de l’Esport per a la coexistència Social i la Resolució de Conflictes, Càtedra Miró, Càtedra Telefónica-UOC de Disseny i Creació Multimèdia i Càtedra UOC-BSA per a la Recerca Aplicada i l’Anàlisi de Dades en Salut.