Per a la professora, els jocs de caràcter socioafectiu, com ara els típics en què es posen en interacció diferents rols socials, són imprescindibles perquè permeten exercitar capacitats tan fonamentals «com una bona salut mental, la identificació d'emocions i l'empatia». «Els ninots o titelles teatrals són l'exemple indiscutible d'aquesta categoria, perquè s'hi poden representar els diferents rols d'una família (el fill, la mare, el pare, el germà, etc.), entre altres», remarca. També ho són, afegeix, els llibres educatius sobre la identificació d'emocions com El emocionómetro del inspector Drilo o Emocionario.

Tots els petits han d'anar treballant el control sobre el cos propi i la coordinació entre les diferents parts. Per a la psicòloga, en aquest cas, les joguines més adequades són les que reforcen la motricitat. «Per a millorar un tipus de motricitat global, és a dir, de moviments amplis, hi ha jocs familiars com el Twister o «Embolics» –en què cada participant ha d'adoptar una determinada posició amb les mans i els peus sobre un tapís– que reforcen l'equilibri corporal.

Si en canvi cal incidir en moviments més precisos, en la motricitat fina, Gordóvil recomana els retallables, els trencaclosques, vestir ninots o posar o treure accessoris als superherois com una bona opció per a anar guanyant habilitat amb les mans. «El calidoscopi, per la seva banda, ajuda a la coordinació ull-mà, i els jocs de pilota o saltar a la corda, a una coordinació ull-peu», afegeix.

Els reptes mentals són clau per al desenvolupament cognitiu dels nens. En aquesta categoria hi ha totes les joguines que milloren principalment l'atenció, la percepció, el pensament, l'aprenentatge i la memòria. Els jocs de taula o jocs de cartes són representatius perquè hi participen diferents persones i obliguen a «anticipar jugades i pensar en les conseqüències de cada acció». «Per al pensament simbòlic, titelles i ninots són també una bona opció», recorda l'experta.



Joguines per a nens amb TDAH

Segons la Federació Espanyola d'Associacions d'Ajuda al Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (FEAADAH), a Espanya, entre un 2% i un 5% de la població infantil pateix el TDAH, un dels trastorns més importants dins de la psiquiatria infantojuvenil. Per a Gordóvil, especialista en TDAH, aquests petits necessiten bàsicament enfortir la capacitat d'atenció, la memòria de treball i la planificació. Per a potenciar l'atenció aconsella jugar a fer puzzles, construir maquetes o pintar mandales i, per a la millora de la memòria, el Memory, en qualsevol de les seves versions.

Els jocs que requereixen un procés actiu de construcció van més destinats a l'evolució de les habilitats de planificació. «Construir un robot o una fortalesa representa per al nen pensar des del principi quines peces cal triar i on s'han de col·locar», aclareix la professora. Per exemple, explica, els jocs de LEGO, la versió virtual Minecraft, el Monopoly o els escacs, posen en marxa mecanismes de planificació i de presa de decisions: «el jugador es pot veure fortament perjudicat actuant amb impulsivitat i, per tant, l'obliga a avançar amb prudència en les seves accions».



Com més juguen, més autoestima adquireixen

Els pares poden pensar que regalar un tipus de joguina pot ser contraproduent per a l'autoestima del nen. Convidar els nens a un joc que evidencia una certa mancança en algunes de les seves habilitats pot frustrar-lo. Però Gordóvil explica que el treball de competències amb aquests tres tipus de joguines revertirà en un augment de l'autoestima perquè permeten que es vagi desenvolupant de manera sana, aprenent a fer coses que abans no sabia fer: «el joc és la manera natural d'aprendre, i l'aprenentatge ens fa millors».

«Ara bé, el millor regal que es pot fer als menuts de casa per a incrementar l'autoestima és el nostre temps. Regalar temps els fa sentir-se estimats, importants i únics, claus fonamentals per a un bon autoconcepte de si mateix i una bona autoestima», remarca.