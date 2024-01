Pilar Jericó és una empresària i escriptora amb més de quinze anys d’experiència en el desenvolupament del lideratge i la innovació. És doctora en Organització d’Empreses i ha fet estudis de postgrau sobre estratègia, comportament organitzatiu i lideratge a la Universitat de Harvard, a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) i a West Point. És autora de llibres com ara No miedo: en la empresa y en la vida, La nueva gestión del talento: construyendo compromiso, ¿Y si realmente pudieras?: la fuerza de tu determinación, Héroes cotidianos: descubre el valor que llevas dentro i Poderosamente frágiles. Jericó ha participat en la Jornada Alumni de la UOC celebrada a La Casa Encendida de Madrid el 2 de març i ha parlat sobre el valor del talent davant de cent vuitanta graduats i graduades de la Universitat Oberta de Catalunya.

Què n’opines de les més de seixanta mil persones que s’han graduat a la UOC i que pensen que s’han de formar al llarg de la vida?

Els diria que felicitats per l’elecció, perquè han triat una institució innovadora que també els permet aprendre d’una manera innovadora. La UOC és innovadora en les seves metodologies i continguts.

La UOC creu en la importància de fomentar i connectar el talent de les persones. Penses que aquest treball d’aprenentatge es correspon amb el desenvolupament professional de les persones?

Sens dubte. No hi pot haver desenvolupament del talent sense aprenentatge, n’és l’eix fonamental. Podem fer molt bé una feina, però si no incorporem la variable de continuar aprenent, continuar millorant, de seguida ens quedem estancats. Per tant, el que recomano a qui vulgui desenvolupar la seva carrera professional, fins i tot personal, és continuar aprenent. Ens manté vius i ens fa més feliços.

Trobes que hi ha prou ponts entre la formació i l’empresa per a potenciar de debò el talent?

Les empreses inverteixen en formació i és un factor claríssim de retenció i atracció de talent, però cal continuar treballant en la creació de ponts entre l’empresa i les universitats. Encara hi ha un marge de maniobra interessant i ple d’oportunitats.

Què és el talent per a tu?

És la capacitat que tenim les persones d’aconseguir resultats extraordinaris. Tots tenim talent per a alguna cosa. L’interessant és identificar quin és aquest talent que ens fa ser excel·lents en el nostre acompliment per a sentir-nos realitzats amb el que fem.

Llavors, diries que es neix amb talent o que el talent es fa?

És com el lideratge; pocs neixen amb aquesta aptitud i cal desenvolupar-la. Alguns aspectes del talent sí que són innats, però molt pocs: la capacitat matemàtica o física per exemple, però la resta cal desenvolupar-la. Fins i tot si tenim capacitats de manera innata, també cal desenvolupar-les.

Com pot retenir el talent una empresa?

El talent es reté de diverses maneres. Tenir un projecte interessant, que a les persones els vingui de gust compartir, és un punt importantíssim. Després, els caps, els líders, hi fan molt perquè el talent vulgui quedar-s’hi. Una característica de les persones amb talent és que són molt lliures, per tant no se les reté només a cop de talonari, sinó de salari emocional. I com dèiem abans, la formació i l’aprenentatge també són fonamentals per a motivar el talent i perquè vulgui quedar-se amb nosaltres com a empresa.



I per a atraure el talent?

Un bon projecte, treballar la marca de l’ocupador, saber què és el que puc aportar com a ocupador que sigui diferent del que aporta la meva competència per a atreure’l. I també hem de tenir molt en compte les xarxes socials, perquè la gent que marxa malament d’una companyia també hi influeix molt. Hem de saber cuidar les nostres persones i fer-ho bé, ja que també això atraurà el talent en un futur.

Com es reconeix el talent d’un professional?

De moltes maneres. Antigament, la manera fàcil de fer-ho era la promoció, però ara mateix, amb organitzacions tan planes, és difícil. Així, doncs, una manera interessant de reconèixer el talent, a part de verbalitzar-lo i dir-ho, és oferint nous projectes. Projectes dins de l’organització o amb altres empreses que reptin el talent. Aquesta és una manera de reconèixer-li el valor que aporta a la nostra empresa.

En la denominada quarta revolució industrial, en què sembla que els robots substituiran algunes persones en la seva feina, quin paper té el talent dels professionals?

La quarta revolució en la qual estem immersos és tan fascinant que farà que el talent sigui més crucial que mai en les organitzacions. Perquè totes les feines que puguin ser substituïdes seran substituïdes. Per tant, el talent que ara tindrà més valor afegit serà diferent que en revolucions industrials anteriors, fins i tot diferent que tot just fa deu anys. Es busca un talent que sigui més generalista, amb capacitat de ser creatiu, de prendre decisions, amb determinació... El talent que es valorava abans era fer les coses molt bé dins d’unes regles. Ara les regles són més difuses. Es demanarà un talent amb capacitat d’iniciativa. El talent serà cada cop més pur.

Ens pots explicar experiències que hagis viscut en empreses capdavanteres?

Fa dos anys vaig tenir l’oportunitat de passar un parell de mesos a Silicon Valley. Vaig tenir la sort d’endinsar-me en aquest tipus de companyies que estan canviant el món i el concepte del talent. Vaig col·laborar amb Dropbox, Google, Facebook... Una cosa que em va impressionar de totes aquestes empreses va ser el tipus de lideratge, no basat en l’ego sinó més proper a la gent, i també em va fascinar veure que gran part de les seves polítiques gira entorn de l’eix de l’aprenentatge. Són empreses que es fonamenten en l’aprenentatge. I la sensació que a mi em queda és que a Espanya encara hem d’avançar molt per a poder assolir el nivell diferencial d’aquestes companyies. Però anem per bon camí.

Com és una empresa ideal?

No existeixen, les empreses ideals, ha, ha, ha. El que existeix és la millor versió d’una empresa. Però sí que és veritat que, en general, és interessant l’empresa a la qual la gent té ganes d’anar a treballar quan es lleva al matí. I això ja és un gran repte. Fins i tot el fundador de Zappos, una empresa molt curiosa als Estats Units de venda de sabates en línia, diu que la clau per a saber quan ha de posar en marxa una altra empresa és quan el despertador sona i no es vol llevar. És un bon termòmetre. Per tant, una empresa ideal és aquella a la qual els treballadors tenen ganes d’anar a treballar i amb la qual els clients tenen ganes de col·laborar.