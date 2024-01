El dolor abdominal recurrent (DAR) és un mal de panxa que es repeteix, com a mínim, una vegada al mes, i que pot afectar sobretot a la vida diària dels nens i adolescents. Es calcula que un 10% dels menors d'entre vuit i setze anys tenen DAR. La UOC ha dut a terme un programa en línia en què els nens afectats per aquesta malaltia i els seus pares aprenen diferents tècniques, com la relaxació o la comunicació, que han aconseguit reduir el malestar dels afectats. Les primeres conclusions del projecte DARWeb revelen que els afectats experimenten millores en la qualitat de vida i es redueix la percepció de la severitat del problema. L'estudi elaborat per investigadors dels Estudis de Ciències de la Salut i de Psicologia i Ciències de l'Educació conté la prescripció dels pediatres.

De l'experiència de les famílies que ja han acabat el programa, els investigadors conclouen que el 100% estan molt satisfetes de l'experiència. Un 94% de les famílies remarca que ha après tècniques de relaxació que li són útils, un 76% dona menys importància al dolor i un 53% ha notat una disminució del malestar. També les puntuacions en qualitat de vida i severitat del dolor milloren. A més, les famílies troben que ha millorat la seva situació global i han après a afrontar el dolor (puntuació mitjana de 9 en una escala de 0 a 10).

El programa, que és una plataforma en línia, s'ofereix a nens d'entre nou i quinze anys afectats per DAR i a les seves famílies. El web disposa de set sessions de treball. Es recomana que se'n faci una per setmana d'una durada de 30-45 minuts. Cada sessió dona pautes per a controlar l'estrès, la por, la millora de la comunicació... En definitiva, aporta instruments perquè els afectats puguin superar les situacions que els provoquen mal de panxa i continuar fent la seva vida.

Pel que fa al calendari, els investigadors de PSiNET fan una avaluació abans de començar el programa, una al cap de sis mesos, una altra quan fa un any i una quan acaba el programa per captar els efectes a curt, mitjà i llarg termini.

El grup PSiNET –del qual formen part Rubén Nieto, Eulàlia Hernàndez, Mercè Boixadós i Imma Beneitez com a investigadors– ha impulsat aquesta investigació després d'un primer estudi amb una mostra més reduïda. En aquesta segona fase s'amplia el nombre de pacients de qui es fa seguiment. En aquest cas hi participaran una setantena de famílies amb nens d'entre nou i quinze anys que han estat derivats pels seus pediatres. El projecte, que acabarà el novembre del 2017, és finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.



Les TIC, una oportunitat

Els investigadors destaquen que hi ha pocs serveis d'assessorament psicosocial disponibles presencialment. El fet de tenir els recursos en línia permet arribar a un gran nombre d'afectats i fer-ho amb una inversió mínima.

«La idea era oferir una eina que beneficiés el màxim nombre de persones possible i, gràcies al web, han pogut accedir al programa famílies de diferents punts de l'Estat. A més, ens volíem assegurar que el cost fos gratuït inicialment», conclou.

Si alguna família està interessada en participar, pot contactar amb darweb.uoc@gmail.com.