El Centre d’Idiomes Moderns de la UOC ha creat una aplicació, Trivialang, per a estudiar i reforçar de manera divertida l’aprenentatge de l’anglès, el francès i l’alemany. El seu funcionament és molt senzill: el jugador ha d’anar responent preguntes de tipus test on només és correcta una de les quatre possibles solucions. L’aplicació es pot baixar gratuïtament per als sistemes iOS i Android. Amb aquest llançament la UOC vol proporcionar diferents recursos d’aprenentatge a l’universitari.

Trivialang té més de quinze mil preguntes ―cinc mil de cada idioma―, de les quals més de mil inclouen imatges i àudios. Les qüestions han estat elaborades pels mateixos professors del Centre d’Idiomes Moderns i barregen quatre àmbits: gramàtica, lèxic, comunicació i cultura. «Trivialang permet a les persones jugar, practicar i aprendre més enllà de les aules. Només es necessita un mòbil», explica el director del Centre, Joseph Hopkins.



Com s’hi juga?

L’usuari hi pot jugar sol, triar un contrincant ―que l’aplicació selecciona a l’atzar― o desafiar un amic. Hi ha dues modalitats de joc: la combo, en què s’han de respondre set preguntes seguides, o la contrarellotge, en què s’ha d’encertar el màxim nombre de preguntes possible en un minut.

El joc té deu nivells de dificultat que l’usuari va assolint a mesura que acumula punts. Un cop acabada la partida, l’estudiant rep un diagnòstic del seu nivell de coneixement i pot veure en quin lloc del rànquing està entre tots els jugadors de l’aplicació. Els deu nivells de dificultat són aspirant, novell, amateur, apte, competent, hàbil, expert, professor, màster i doctor.

L’usuari pot accedir a l’aplicació amb el seu perfil de Facebook, de Google o, si és estudiant de la UOC, amb el nom d’usuari de la Universitat. L’enllaç per a baixar-se Trivialang per a Android és https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trivialang&hl=ca, i per a iOS, https://itunes.apple.com/ca/app/trivialang/id1157929904?mt=8.



Més de 3.500 baixades de Quadrivia

És la segona aplicació que la UOC posa a disposició dels universitaris aquest curs. La primera va ser Quadrivia. És un Trivial pioner en l’àmbit educatiu perquè els estudiants puguin repassar el contingut del grau que estudien jugant. Fins ara l’aplicació tenia estructurades les preguntes en setze estudis, però a partir d’aquesta primavera ja s’hi pot jugar per assignatures; en total, 225.

En tres mesos Quadrivia s’ha baixat 3.673 cops, 2.025 per a Android i els altres 1.648 per a iOS.