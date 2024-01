Què volen els assistents al Sónar?

El grup de recerca Mediaccions de la UOC i el Digital Ethnography Research Centre (DERC) de la Universitat RMIT (Melbourne) elaboren un estudi d'etnografia digital al Sónar. Es tracta del curs d'estiu «Etnografia digital a la pràctica», fruit de la col·laboració entre aquestes dues universitats i el Sónar. En aquest estudi els participants faran una investigació intensiva sobre com s'experimenten els festivals de música i tecnologia, com es mouen les persones, com transiten i es relacionen amb els diferents actors, els espais i els esdeveniments. L'objectiu és entendre com el públic valora el festival des d'una aproximació qualitativa.



Més enllà de les dades massives (big data): una anàlisi qualitativa des del terreny

Enguany, el Sónar preveu una assistència de més de 115.000 persones, provinents de més d'un centenar de països. L'etnografia digital atorgarà l'oportunitat d'aproximar-se qualitativament a l'experiència individual i col·lectiva dels assistents al festival. Aquest mètode de recerca innovador proposa explorar les relacions de les persones amb la tecnologia des de la pràctica, convivint amb la gent i seguint el dia a dia de l'esdeveniment, tot incorporant les tecnologies digitals en la recerca.

Aquesta proximitat permet anar més enllà d'altres tècniques com les dades massives, que capten grans masses de dades dels moviments i interaccions de les persones sense aprofundir en els seus significats, raons o motivacions. Empreses com Google, Samsung, Intel o Microsoft ja utilitzen aquest tipus de tècniques qualitatives per a conèixer i entendre més bé el comportament dels usuaris, les seves aspiracions o necessitats.

Pastora Martínez, vicerectora de la UOC; Elisenda Ardèvol, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats; Sarah Pink, directora del DERC, i Marta Fernández, directora executiva de la RMIT.

Entre el professorat es destaca Sarah Pink, directora del DERC i experta internacional en etnografia digital, que farà la conferència oberta al públic en el Sónar+D titulada «Disseny, etnografia i tecnologia en un món incert» aquest dijous, 15 de juny, a les 17 h.