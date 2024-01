El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha definit el sistema universitari català com «un model d'èxit que fa progressar el país en el seu conjunt, les seves institucions i les seves persones». En aquest sentit, ha recordat que «compta amb el reconeixement de la societat ja que la universitat continua sent la institució més ben valorada pels ciutadans, segons l'últim Baròmetre de CEO». Les paraules de Vila han tingut lloc en l'acte d'inauguració del curs 2017-2018 del sistema universitari català, organitzat enguany per la UOC al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) aquest divendres, 8 de setembre.

En el decurs de l'acte, hi han intervingut el rector de la UOC, Josep A. Planell, i el president del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Vallès. També hi han estat presents el secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, i els rectors de les universitats catalanes, presidents dels consells socials, professors, estudiants i altres membres de la comunitat universitària.



Més autonomia universitària

La lliçó inaugural d'enguany, amb el títol «La universitat en l'era de la informació», ha estat a càrrec del catedràtic de Sociologia de la UOC, Manuel Castells. El sociòleg ha reivindicat l'autonomia i la qualitat universitàries, assolibles només quan les universitats «puguin decidir lliurement qui són els seus professors», qui han de contractar per «mèrits» professionals i fugint de «procediments burocràtics». Per a aquest catedràtic, la qualitat pedagògica acompanyada de la qualitat científica garanteix l'excel·lència de la universitat.

En la mateixa línia, ha reclamat a les institucions l'autonomia pressupostària de la universitat i capacitat de decisió pròpia, «lliure de qualsevol pressió». Només així la institució d'ensenyament superior «s'adaptarà constantment a les exigències socials, culturals i científiques del seu temps».

El sociòleg també ha dedicat una reflexió a les universitats virtuals, posant d'exemple la UOC com una de les pioneres. Per a Castells, el que distingeix «les millors» de les que tenen «ànim de lucre» és «la recerca i la qualitat del seu professorat». També s'ha referit a les presencials com a universitats «híbrides», perquè «inclouen la interacció majoritària entre professors i alumnes i entre els alumnes mitjançant comunicació digital». Les unes i les altres es complementen i «han d'estar en evolució constant per a augmentar la seva qualitat», ha conclòs l'acadèmic.



La universitat catalana, una institució de progrés

El conseller Vila, que ha presidit l'acte, ha fet referència al Pacte Nacional per a la Universitat com «un instrument de país que dona resposta als reptes de la universitat i defineix els elements claus dels pròxims anys». Amb tot, es vol assegurar que la universitat continua sent «motor de progrés social, econòmic i cultural».

En l'aspecte social, «des del Govern s'ha fet una aposta per mantenir l'equitat i, aquest curs 2017-2018, es fa un pas endavant en el sistema de tarifació social i s'ha incrementat la beca als estudiants que més ho necessiten, i s'ha estès als màsters», ha conclòs el conseller.



Captació de talent jove i recursos

Al seu torn, el rector de la UOC, Josep A. Planell, ha reivindicat la necessitat de comptar amb un «professorat preparat, renovat, reconegut i motivat» i ha acceptat que «no fem els deures com caldria», perquè calen més recursos que «evitin convertir els docents en un nou col·lectiu precari i ajudin a captar talent jove».

En un context de crisi i retallades, Planell ha demanat una governança més flexible i un entorn jurídic «propici que afavoreixi l'autonomia, atès que l'excés d'encotillament actual resulta contraproduent».

En la mateixa línia han anat les paraules del president del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Vallès: «Si volem competir al màxim nivell de la qualitat universitària, hem de menester no solament el finançament necessari sinó també les eines que ens dotin de la mateixa autonomia que les millors: autonomia de l'organització o governança, financera, de política de personal i acadèmica».



Lliurament de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària

En el marc d'aquest acte s'han lliurat les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, que atorga la Generalitat de Catalunya, i que enguany reconeixen quatre professors i tres projectes universitaris.

Els premis individuals, dotats amb 20.000 euros cada un, són per als professors:

• Sílvia Simon, de la UdG, per la contribució a la qualitat de la docència universitària en l'ús de les noves tecnologies i les noves metodologies per a facilitar l'aprenentatge, i també pel seu lideratge com a dona científica i el compromís amb la ciència.

• Antoni Carreras, de la URV, en reconeixement del seu projecte Metodologies docents per a estimular l'interès per una matèria en sintonia amb la societat.

• Mar Sabadell, de la UOC, per l'impuls i la tasca de disseny innovador i desenvolupament de pràctiques en espais empresarials, en un context virtual d'aprenentatge (Aula Site Professional Ad-Hoc – ASPA).

• Julita Oliveras, de la UVic-UCC, en reconeixement del seu lideratge del Programa Ciència i Societat d'acostament de l'estudiant universitari i preuniversitari a la ciència més innovadora.

I els premis col·lectius, dotats amb 20.000 euros cada un, són per a:

• Grup d'Innovació Docent Consolidat Dikasteia, de la UB.

• Projecte Aprenentatge Servei en l'àmbit de l'optometria al Centre Universitari de la Visió de la UPC.

• La formació Dual.

En l'acte, que s'ha pogut seguir en directe per Facebook Live i per Twitter amb l'etiqueta #noucurs1718, s'ha projectat la videomemòria del curs 2016-2017 de la UOC i aquesta versió en videoclip del Gaudeamus igitur.