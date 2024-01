La UOC i la Fundació Randstad becaran universitaris amb discapacitat

La Fundació Randstad donarà 20.000 € a la Universitat Oberta de Catalunya per a fer realitat un programa de beques per a universitaris amb discapacitat i risc d’exclusió social. La iniciativa social és fruit del conveni que han signat aquest dijous, 16 de novembre, a les 11.00 h el rector de la UOC, Josep A. Planell, i la directora general de la Fundació Randstad, María Viver Gómez, a la seu de la Universitat (avinguda del Tibidabo, 39, Barcelona). Amb la creació d’aquest banc de beques s’ajuda a augmentar el nivell educatiu de les persones amb discapacitat i s’afavoreix, d’aquesta manera, l’accés a l’ocupació de qualitat d’aquest col·lectiu.

Per a Viver i la fundació que dirigeix, la «formació és clau» per a integrar col·lectius en risc d’exclusió en el món laboral i així «estimular la seva ocupabilitat». Des que es va crear, el 2014, la Fundació Randstad ha atès 26.982 persones en risc d’exclusió, n’ha integrat laboralment 7.198 i ha ofert formació a 6.463 persones amb dificultats afegides.

El rector Planell afegeix: «La missió de la UOC és facilitar que tota persona que vulgui pugui formar-se al llarg de la vida. Per això, afavoreix l’accés a la universitat a les persones amb discapacitat».



El 37% dels universitaris catalans amb discapacitat estudia a la UOC

Bona part dels universitaris catalans amb discapacitat trien la UOC per a cursar estudis superiors. Dels 2.854 estudiants amb discapacitat del curs 2015-2016, 1.064 estan matriculats a la UOC. Pel que fa al conjunt de l’Estat, la UOC ocupa la tercera posició en nombre d’estudiants discapacitats, només per darrere de la UNED i de la Universitat de València, que segueix de prop. Així ho reflecteix l’última edició de la Guía de atención a la discapacidad en la universidad 2017 de la Fundació Universia.

A la UOC, en només dos anys, aquest col·lectiu ha sumat dues-centes persones més i ha passat de 873 estudiants a 1.064. La universitat ofereix a aquests estudiants un seguiment personalitzat, la possibilitat de gaudir d’adaptacions en el format de les proves d’avaluació finals i contínues, adaptacions curriculars, estudiar amb materials i web adaptats i pràctiques adaptades a les seves capacitats. També se’ls apliquen les mateixes exempcions i descomptes que a la resta d’universitats públiques catalanes en les titulacions oficials.



Reconeixements

La UOC assumeix el compromís amb la responsabilitat social i la integra en els seus valors, i els fets següents ho corroboren:

Primera universitat catalana i tercera en l’àmbit estatal en nombre d’estudiants amb discapacitat (curs 2016-2017).

Guardonada per Ilunion de la Fundació ONCE pel seu compromís amb l’accessibilitat (2017).

Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016) concedit per la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER), que destaca el seu compromís amb la inclusió social de les persones amb discapacitat i el Pla d’atenció a la diversitat funcional.

Medalla d’or de la Creu Roja Espanyola pel seu treball educatiu en valors d’integració, tolerància, educació per a la pau i la convivència.



La Fundació Randstad

La Fundació Randstad neix el 2004 amb la missió d’aconseguir la igualtat d’oportunitats en l’ocupació gràcies a la integració laboral de persones en risc d’exclusió social. La seva tasca consisteix a adaptar les necessitats de les persones, mitjançant itineraris d’inserció sociolaboral, a les oportunitats professionals que ofereixen les empreses, amb les quals treballen desenvolupant plans d’integració en la seva plantilla i en projectes de diversitat corporativa.

S’adrecen a cinc col·lectius en risc d’exclusió sociolaboral: persones amb capacitats diferents, dones i homes més grans de quaranta-cinc anys en situació d’atur de llarga durada (com a mínim un any), immigrants amb dificultats per a la inserció laboral, dones víctimes de violència de gènere i famílies monoparentals.