La UOC obre una oficina a Colòmbia

La Cra 7 # 73-47 of. 801 de Bogotà acull, des de mitjan març, una nova oficina internacional de la UOC, la segona de la Universitat després de la de Mèxic, amb l’objectiu de millorar l’atenció als milers d’estudiants i graduats que la UOC té actualment a Colòmbia, i també de refermar les relacions de més de quinze anys amb les institucions acadèmiques i l’Administració pública colombianes.

Colòmbia és el país on la UOC té un volum més gran d’estudiants internacionals i on ha fet un gran nombre de col·laboracions amb altres universitats i institucions, que es remunten al començament del 2000, quan el Ministeri d’Educació colombià va demanar a la UOC un pla de formació en TIC per a implantar el seu propi sistema d’ensenyament superior en línia.

La UOC és un centre d’excel·lència en ensenyament superior, amb influència en la política pública d’ensenyament, en el prestigi de l’aprenentatge en línia (e-learning) i en l’ús de les TIC en diferents camps, com la salut, la gestió de la ciutat, el turisme o el desenvolupament. «Posem al servei del sistema universitari colombià, que està molt digitalitzat, la nostra experiència de més de vint anys implantant i consolidant l’aprenentatge en línia a Espanya, per complementar i facilitar l’accés a l’ensenyament superior de qualitat a les persones i els col·lectius que ho tenen més difícil», destaca Josep A. Planell, rector de la UOC.



Universitat global amb impacte social

Amb vocació de ser una universitat global amb impacte social, la UOC ha incorporat com a full de ruta l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, que apel·la per primera vegada directament a les universitats. El seu model d’aprenentatge virtual permet adquirir un ensenyament de qualitat eliminant les distàncies. «L’ensenyament en línia ofereix oportunitats a les persones que no viuen a les grans ciutats, on hi ha les universitats més prestigioses, i alhora fomenta el desenvolupament de la regió», afirma Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC.



Fomentar la diversitat a les aules

Formar persones i professionals amb una visió crítica, coneixedors d’altres realitats i preparats per a afrontar els reptes globals i socials és una de les prioritats de la UOC. Per això, fomenta la diversitat a les aules, en les quals estudiants de diferents llocs del món comparteixen el campus, interactuen i s’enriqueixen mútuament. Entre altres accions, ha impulsat un programa propi de beques internacionals, que permet fer estudis a la universitat a persones de diferents països que tenen dificultats per a accedir al sistema universitari.



Aprenentatge en línia inclusiu i de qualitat

La UOC té com a objectiu contribuir a reforçar el sistema universitari colombià amb la incorporació de l’ensenyament superior en línia i de qualitat. És per això que treballa des de fa anys amb diferents institucions del país. En col·laboració amb ICETEX, ofereix beques gràcies a les quals un centenar d’estudiants de Colòmbia actualment estudien màsters universitaris a la UOC; i juntament amb la Universitat dels Andes, lidera un projecte en què participen dotze universitats més en el qual s’analitza la implantació de les TIC en el sistema universitari colombià, i també la seva relació amb les metodologies docents i el seu impacte en el rendiment acadèmic.

Gràcies a la seva àmplia experiència en l’ensenyament en línia, la UOC ja ha assessorat i ha treballat en la incorporació de models d’aprenentatge en línia d’alta qualitat en països com Jordània i Xile. També promou el reconeixement de l’aprenentatge en línia col·laborant amb agències acreditadores de títols universitaris, com és el cas de Mèxic i l’Equador.



La universitat com a agent de canvi

Un dels àmbits prioritaris de la UOC és la salut en línia. Fruit d’això és l’aliança amb l’Organització Panamericana de la Salut (OPS), amb la qual fomenta la salut electrònica a l’Amèrica Llatina i el Carib. A més, juntament amb la Universitat d’Antioquia, universitat capdavantera en aquest àmbit, contribueix a la millora de la salut electrònica a la regió gràcies al màster conjunt de Telesalut, que va començar el setembre del 2016.

El compromís per recuperar el paper transformador de la universitat en la societat ha portat la UOC a aliar-se amb organismes locals i internacionals. Juntament amb agències de les Nacions Unides, com ara UNITAR, l’OMS, la FAO o el PNUD, ha desenvolupat programes de formació amb els quals funcionaris i treballadors internacionals han millorat les seves competències professionals. Entre altres, destaca el curs ofert juntament amb el PNUD perquè vuitanta-sis empleats públics del Ministeri de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de Colòmbia (MinTIC) es formin en govern electrònic i seguretat informàtica per a poder implantar l’estratègia de govern en línia.

A més, la UOC participa, juntament amb el Centre Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia (CNMH), en un projecte impulsat pel Memorial Democràtic i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament basat en la recuperació de la memòria històrica en tres països de l’Amèrica Llatina: Colòmbia, El Salvador i Guatemala. La UOC aportarà el seu coneixement en matèria d’estratègia digital i transferència del coneixement en línia per a la difusió del patrimoni a les institucions implicades d’aquests tres països.



Visita oficial a Colòmbia

Una delegació de la UOC formada pel rector, Josep A. Planell, la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper, i el catedràtic de Sociologia, Manuel Castells, s'ha desplaçat fins al país amb motiu de l’obertura de l’oficina de Bogotà, viatge en el qual, a més de la capital, han viistat Medellín.

Amb motiu de la presentació oficial de les noves instal·lacions el dia 12 de març, la UOC va programar la conferència acadèmica inaugural «Educació i desenvolupament», a càrrec del sociòleg Manuel Castells, que va estar acompanyat a més del director de Fortalecimiento Estratégico de las Instituciones de Educación Superior del Ministeri d’Educació, el Dr. Manuel Antonio Cruz Pineda, i el director executiu de l’Associació Colombiana d’Universitats (ASCUN). L’acte va tenir lloc al Club La Noguera i es va poder seguir en directe en els perfils de Facebook i Twitter de la Universitat amb l’etiqueta #ColombiaUOC.

Després de la presentació a Bogotà, la delegació es va desplaçar fins a Medellín, on el professor Manuel Castells va impartir la conferència «La universitat en l’era de la informació» el dijous 15 a les 10 h a l’Hotel Marriott. A més, es van organitzar dues trobades a Bogotà i Medellín amb els graduats que la UOC té a Colòmbia i altres perfils membres de la comunitat.



La UOC a Colòmbia

Fruit de les aliances amb institucions colombianes, la UOC ofereix juntament amb la Universitat Autònoma de Bucaramanga el màster d’Educació i TIC (E-learning) i el màster de Programari Lliure des del 2004, i el programa d’especialització de Turisme Cultural des del 2015; amb la Universitat d’Antioquia, el màster de Telesalut des del 2016, i amb la Universitat Pontifícia Bolivariana, el màster de Gestió Estratègica de la Informació i del Coneixement en les Organitzacions, que començarà el curs vinent.

La UOC també desenvolupa programes de mobilitat virtual, formació per a docents i reforç universitari. Gràcies al treball conjunt amb Uniminuto, 706 estudiants d’aquesta universitat han cursat una assignatura durant el segon semestre del curs 2016-2017 a la UOC, i amb la Universitat Cooperativa de Colòmbia ofereix formació perquè els estudiants i el professorat d’aquesta universitat aprenguin anglès en línia a la UOC.

Segons les dades del curs 2016-2017, la UOC té 327 estudiants a Colòmbia que cursen titulacions pròpies de la Universitat, 93 estudiants fruit dels màsters conjunts amb la

Universitat Autònoma de Bucaramanga i la Universitat d’Antioquia, i 702 provinents d’Uniminuto, que cursen una mobilitat virtual. Bogotà és la ciutat que concentra un nombre d’estudiants més alt, seguida de Medellín i Cali. Pel que fa a les titulacions, el màster interuniversitari de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions té la xifra més alta d’estudiants colombians, seguit del màster universitari d’Educació i TIC (E-learning).

Des que la UOC es va crear el 1995, s’han graduat gairebé 3.000 colombians, dels quals més de 2.000 són fruit d’aliances signades amb universitats del país. Precisament, l’acord amb la Universitat Autònoma de Bucaramanga fa que aquesta ciutat concentri el nombre més alt de graduats.