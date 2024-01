La UOC ha signat un acord amb UNITY, una de les empreses més importants del mercat de videojocs actual per oferir, a qualsevol persona interessada, un programa de certificacions professionals per a obtenir reconeixements molt sol·licitats en aquest àmbit. Avui dia UNITY és l'única certificació professional a escala mundial en la indústria del videojoc, i una de les principals plataformes de desenvolupament d'aquests productes d'entreteniment del món. Ha creat Pokemón GO, Cuphead ─premiat com a millor videojoc independent l'any 2017─ o Hollow Knight ─un dels més ben valorats per la comunitat─.

Gràcies a aquesta col·laboració, la Universitat passarà a oferir formació oficial en aquesta plataforma i exàmens oficials per a certificar coneixements professionals vinculats al desenvolupament i a la programació de videojocs a partir del curs 2018-2019. De moment es podrà obtenir el certificat de «Unity Certified Developer», però més endavant se n'oferiran de més especialitzats.

Josep Prieto, director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, ha valorat molt positivament aquesta col·laboració perquè «permet apropar la universitat a l'empresa». «La finalitat d'aquest acord és doble: d'una banda, formar els nostres estudiants d'acord amb la demanda real de les empreses tecnològiques, i, de l'altra, millorar el dèficit de professionals del sector de videojocs que existeix actualment al mercat», assegura.

Aquest acord converteix la UOC en el segon centre oficial formador i certificador de UNITY a l'Estat. Això significa que els programes de formació de la Universitat passen a tenir el vistiplau d'aquesta tecnològica per a formar professionals, i que tothom que ho vulgui podrà accedir al programa de certificacions oficials.

Es tracta del segon acord de formació oficial que s'efectua des dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, ja que l'any 2000 la Universitat ja va entrar en el programa de formació oficial de Cisco.