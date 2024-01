La UOC inicia un pla per a impulsar la transferència del coneixement

La Generalitat ha donat el vistiplau el Pla estratègic de la unitat de Valorització i Transferència de la UOC (PETER), un projecte per a impulsar la transferència de coneixement de la UOC, col·laborant amb la seva comunitat i l'entorn socioecònomic. La iniciativa té un pressupost de més d'un milió i mig d'euros, el 50% del qual és finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l'altra meitat per la Universitat.

Amb aquest projecte, la UOC augmentarà les patents sol·licitades i les spin-offs creades. A més, podrà triplicar les empreses que cooperen amb la Universitat, que passaran de les 105 de fa tres anys a més de 300 el 2020.

Consta de cinc eixos estratègics que s'han d'executar abans del 2021. El primer és fomentar la col·laboració amb el teixit empresarial i orientar l'activitat d' R&I a donar resposta a les necessitats de la societat. El segon i el tercer són valoritzar i comercialitzar els resultats d' R&I, per a obtenir impacte econòmic i social i fomentar l'emprenedoria entre la societat. I finalment, també preveu altres dos que són la promoció de la cultura de transferència i difusió dels resultats de l' R&I i la millora contínua de la unitat de transferència i emprenedoria de la Universitat com a constant de qualitat.

Per a la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, Marta Aymerich, aquesta iniciativa suposa un impuls per posicionar-se en l’àmbit de l’intercanvi de coneixement entre la universitat i la societat, essent com avui és multidireccional i amb múltiples actors. «Amb aquest projecte esperem que el coneixement derivat de la recerca tingui un impacte més significatiu sobre molts dels àmbits de la societat; per descomptat sobre l’economia, però també sobre la cultura, la salut, les polítiques públiques o la qualitat de vida de les persones», explica.

El projecte PETER ha obtingut la quarta valoració més bona de les universitats catalanes, en una convocatòria coordinada per la Secretaria d'Universitats i Recerca, adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Aquest pla és una iniciativa coordinada per la unitat de Knowledge Transfer & Entrepreneurship (KTE) de l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la UOC. La unitat vol ser un referent en transferència en els àmbits de coneixement de la Universitat, fomentant un canvi cultural, tant en l’àmbit universitari com a fora. Amb la seva activitat, especialment pel que fa a la creació d'empreses derivades, també s'afavoreix l'impuls de llocs de treball qualificats que potenciïn la capacitat productiva, econòmica i social del teixit empresarial de Catalunya.