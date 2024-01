La UOC ensenya els infants a programar a través del joc

És possible que els infants aprenguin a programar els seus propis jocs, històries i animacions i que ho facin de manera lúdica i senzilla? Aquesta és la premissa amb la qual neix l’Scratch, un llenguatge de programació creat per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) que s’adreça a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys. Amb motiu de l’Scratch Day, una iniciativa d’abast mundial que té lloc dissabte, 12 de maig, la UOC organitza tallers i activitats en família a les seus de Manresa, Reus, Salt, Terrassa i Tortosa. La Universitat també farà tallers de Scratch a les seus de Lleida i Sevilla el dissabte 19 de maig.

Al llarg del matí, un equip de professors voluntaris d’informàtica del grup INVENTA de la UOC acostaran l’entorn de programació Scratch als nens i nenes a partir de diferents jocs i reptes que les famílies participants hauran de resoldre amb l’ajuda de les Scratch Cards. A més, s’hi podran veure algunes de les aplicacions de l’Scratch amb Arduino o Lego. Cal que els participants duguin un portàtil amb sistema operatiu Windows o iOS i que s’inscriguin prèviament al web de l’activitat.



L’Scratch contribueix a disminuir la bretxa digital i reduir les desigualtats socials, econòmiques i de gènere

Les entitats socials i les institucions d’Amèrica Llatina que participen en el projecte Scratch Social UOC també celebraran l’Scratch Day amb diversos tallers i activitats. L'oficina de la UOC a Mèxic organitza activitats d'Scratch el 18 de maig a Cholula. A l’Equador, Espiral Educativa ha programat tallers de Scratch, Snap4Arduino i una hackató el 2 de juny al Medialab UIO, a Quito. El col·legi Tomás Marsano d’Arequipa, Perú, ofereix tallers de Scratch des del març, en què els estudiants més grans participen com a formadors dels petits. I a Colòmbia, UNIMINUTO, com cada any, organitzarà un taller per als més petits.

El projecte Scratch Social UOC ofereix un itinerari formatiu en Scratch i noves tecnologies als professionals i voluntaris d’institucions educatives, associacions, entitats socials i ONG que treballen amb infants i joves i col·lectius vulnerables. L’objectiu és facilitar l’aprenentatge del llenguatge de programació a tothom i contribuir així a mitigar la bretxa digital, reduir les desigualtats socials, econòmiques i de gènere i augmentar la presència de les dones en l’àmbit tecnològic. Mitjançant l’Scratch, les entitats poden treballar aspectes emocionals, com la motivació i l’autoestima dels nens i les nenes, a més de desenvolupar habilitats cognitives, com la lògica i la resolució de problemes.

El projecte és una de les accions de la Universitat per a contribuir a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i busca fomentar l’ús de les TIC en comunitats educatives i socials, especialment en aquelles en situació de risc i vulnerabilitat.