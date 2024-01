Els estudiants de la UOC podran fer treballs finals per a entitats del tercer sector

Els treballs finals (TF) participatius, de grau o màster, constitueixen una alternativa en la realització del treball final amb la qual els alumnes poden desenvolupar una recerca aplicada i proposar solucions o recomanacions a problemes concrets de la nostra societat. En aquesta iniciativa, són les entitats sense ànim de lucre i col·lectius de la societat civil, com també les administracions públiques, els que detecten aquestes necessitats i les proposen a la universitat.

"Els TF participatius aporten valor afegit tant als programes que n'ofereixen com a l'alumnat que opta per fer-ne, ja que el treball es dissenya des del principi i s'executa fins al final en col·laboració amb una altra entitat. Es tracta d'una iniciativa que, a més, contribueix a reforçar l'impacte de la universitat en la nostra societat perquè las entitats amb què col·laborem experimenten directament el que des d'aquí els podem oferir", afirma Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació. Malgrat que alguns estudis ja oferien propostes similars, aquesta iniciativa advoca per obrir a la societat el coneixement generat a la universitat. A més, contribueix a la formació de ciutadans globals mitjançant la incorporació i el reforç de processos de cocreació amb agents socials.

La integració de la cocreació de coneixement en el currículum dels alumnes és un element innovador a les universitats espanyoles. Tanmateix, a l'àmbit europeu, fa anys que s'implementa mitjançant unes estructures anomenades Science Shops que dinamitzen aquest diàleg bidireccional ciència-societat.

Els programes participants en aquesta experiència pilot de TF participatius han definit, amb entitats del tercer sector, les línies que s'oferiran als alumnes i que es desenvoluparan a partir de setembre. "Aquests TF tenen una aplicabilitat directa, ja que des del moment de concebre'ls s'han tingut en compte necessitats reals de determinats col·lectius de la societat. A més, al llarg del seu desenvolupament hi haurà un diàleg constant amb l'entitat amb la qual es treballa", explica Mirela Fiori, directora del màster universitari de Ciutat i Urbanisme.

Els programes inclosos en aquesta edició són el grau de Comunicació, els màsters universitaris de Ciutat i Urbanisme, Responsabilitat Social Corporativa, Turisme Sostenible i TIC, i Nutrició i Salut, i el màster de Food Security and International Food Governance, que treballaran amb les entitats Nutrició sense Fronteres, Aethnic, Casa Nostra Casa Vostra, Grup Esplai Blanquerna, Ànemos i Ràdio ECCA.

Després d'aquesta fase pilot, que es desenvoluparà durant el primer semestre del curs 2018-2019, s'estudiarà la viabilitat d'ampliar la participació de més programes i entitats amb la voluntat de constituir els TF participatius com una opció transversal a tots els programes de la UOC.