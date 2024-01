L'Associació Internacional d'Universitats (IAU, International Association of Universities) ha designat 16 universitats d'arreu del món per a liderar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030. L'objectiu és treballar per donar veu a les institucions d'ensenyament superior en cada un dels ODS i promoure el reconeixement de les universitats en la següent agenda global com a actors imprescindibles per a aconseguir el desenvolupament sostenible. En aquest marc, la IAU ha seleccionat la UOC per a ser sustainable development goal 3 champion, és a dir, líder d'un equip d'universitats que cooperaran amb la finalitat de fomentar la comprensió i l'ús de l'ODS de salut i benestar en l'ensenyament superior amb un enfocament internacional i multidisciplinari.

Com a promotora, la Universitat Oberta de Catalunya col·laborarà en projectes interuniversitaris relacionats amb l'ODS 3, impulsarà conferències i seminaris per a potenciar l'Agenda 2030 i participarà en la definició de l'estratègia de la IAU per a incidir en política pública en relació amb aquesta agenda internacional aprovada per les Nacions Unides.

La professora dels Estudis de Ciències de la Salut i coordinadora de l'àmbit de disseny i avaluació d'intervencions en salut digital de l'eHealth Center, Carme Carrion, serà l'encarregada de coordinar l'equip de treball en l'ODS 3. Per a Carrion, "aquest lideratge ens permetrà estendre arreu la visió d'una salut molt més centrada en les persones, més apoderada i participativa, en què la inclusió de la tecnologia serà un aspecte clau".



Un clúster internacional per a impulsar l'Agenda 2030

Per a coordinar i impulsar cada un dels ODS, la IAU crearà el clúster d'ensenyament superior i recerca per al desenvolupament sostenible (HESD, higher education for sustainable development), que es presentarà el novembre que ve en una conferència a Malàisia. Aquest clúster inclourà les 16 universitats líders de cada un dels ODS i connectarà institucions d'ensenyament superior d'arreu del món per a promoure el desenvolupament d'iniciatives conjuntes i de sinergies. L'ODS 17, que consisteix a establir aliances entre diferents actors i institucions, serà liderat per la mateixa IAU.

Segons la directora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Pilar Garcia Lorda, "aquesta iniciativa ens permetrà assolir i estendre objectius que treballem de fa temps i que busquen poder contribuir, tant des de la docència com des de la recerca o la transferència, a polítiques i pràctiques de salut orientades a la universalitat, l'equitat i la sostenibilitat".

"Treballar per la consecució dels objectius d'aquesta agenda política internacional també és responsabilitat de les universitats. Les universitats tenim molt a dir i podem aportar molt en tot aquest procés. Per això, a la UOC hem incorporat l'Agenda 2030 en la nostra estratègia", destaca Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació. El paper i la responsabilitat de les universitats davant l'Agenda 2030 s'analitza en diferents fòrums internacionals. De fet, aquest dimecres, 18 de juliol, es debatrà al Fòrum Polític d'Alt Nivell de l'ONU sobre Desenvolupament Sostenible de la mà de la vicerectora Martínez Samper, que també presideix el Grup de Treball de Cooperació de la CRUE.



L'Associació Internacional d'Universitats (IAU)

Fundada el 1950, la IAU és una associació global que agrupa 650 institucions d'ensenyament superior i associacions nacionals i regionals de tot el món. La seva missió és enfortir l'ensenyament superior en l'àmbit mundial proporcionant un fòrum global per als líders institucionals i d'associacions per a debatre i examinar temes d'interès comú i fer actuacions sobre aquests temes.