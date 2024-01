Docents amb lideratge, el perfil clau per a dirigir una escola amb èxit

Escoles rurals, religioses, inclusives, més innovadores o més tradicionals... D’escoles, n’hi ha de diversos tipus; però, com ha de ser la persona que les dirigeixi? Per a Meritxell Balcells, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i directora de l’escola Sil de Barcelona des de fa quatre anys, el candidat ideal «té dots de lideratge, sap engrescar els professionals que l’envolten, té una bona capacitat comunicativa i sap treballar en equip». En la mateixa línia hi ha el també professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació Josep Maria Duart. Per a ell, la persona que dirigeix un centre educatiu «ha de tenir competències de lideratge, planificació i gestió d’equips i, sobretot, una visió estratègica».

Balcells opina que per a exercir aquest rol directiu la formació és una peça clau: «Hi ha molts docents amb iniciativa, amb visió de futur i amb empenta, però els cal una formació específica en direcció de centres educatius per a assolir els objectius que es marquin i organitzar la gestió de manera eficaç», exposa.

Amb tot, els experts estan d’acord a afirmar que hi ha tants models de lideratge com persones que dirigeixen. El que Balcells exposa és que cal «marcar una línia vermella molt clara que diferenciï entre el "jo director" i el "jo col·lega"». En el seu cas, renunciar a les tertúlies de la sala de professors li ha permès prendre decisions d’una manera més objectiva, afirma.

La directora de l’Escola Pepa Colomer del Prat del Llobregat i professora col·laboradora de la UOC, Sandra Gallardo, explica que dels diversos estils de lideratge que existeixen, ella es decanta pel «pedagògic i distribuït», és a dir, «per la capacitat de delegar i per la confiança en els i les professionals com un valor indissociable d’un líder».

Els pedagogs també coincideixen a afirmar que hi ha un desequilibri de gènere en aquests llocs de direcció, «almenys a l’escola concertada on jo treballo», explica Balcells. «De les tres escoles que compartim illa [l’escola Sil es troba a l’avinguda del Tibidabo de Barcelona], jo en soc l’única dona». Duart constata la mateixa realitat: «El món de l’escola és femení: hi ha més dones que homes; però en els càrrecs directius hi ha un nombre elevat d’homes que no es correspon amb la realitat de la situació a les escoles».



Analitzar l’entorn de l’escola és una peça clau per a un lideratge d’èxit

Un cop es tingui el candidat idoni per a dirigir una escola, què haurà de tenir en compte? En primer lloc, diu Duart, «el context i la situació» del centre. Aquesta anàlisi li permetrà conèixer la realitat i el potencial de l’escola, dels professors, dels estudiants, de les famílies i de l’entorn social on està ubicat, i a partir d’aquí, «construir una proposta formativa que permeti treure el millor del seu potencial».

Balcells afegeix que haurà de saber com és el centre educatiu, quina és la seva idiosincràsia, a quin públic es dirigeix, quines opcions metodològiques segueix, si és un centre que es defineix com innovador o si més aviat opta per un model més continuista... «Haurà de saber adaptar-se a la realitat del públic a qui s’adreça i dirigir de manera natural, sense estridències i valorant molt les conseqüències de les decisions que prengui».

Per a Gallardo, la persona que està al capdavant d’una escola ha de tenir presents «les necessitats i interessos dels estudiants, del personal del centre (docents, PAS...), de les famílies i dels agents externs amb incidència directa en el centre educatiu que dirigeix. Ha de tenir visió de comunitat educativa», explica.



L’escola ideal és el primer pas d’una formació al llarg de la vida

L’escola ideal «és la que forma i educa en el respecte i des del respecte, que és capaç d’atendre les necessitats de cadascun dels alumnes i llurs famílies i que, a més, dota l’alumnat dels recursos necessaris per a seguir aprenent al llarg de la seva vida», diu Balcells. Per a Duart, «és la que s’adequa a les necessitats de formació dels alumnes i és capaç de preparar-los perquè tinguin la competència d’aprendre al llarg de la vida i en situacions canviants».

Gallardo afegeix que l’escola ideal és aquella on «tothom sent que en forma part, una veritable comunitat d’aprenentatge. Un centre que parteix de les necessitats i els interessos dels estudiants i que està en constant creixement i, per tant, aprenentatge».

Tots ells són professors del nou postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius, que la UOC engega el 17 d’octubre. El cos de professorat d’aquest programa l’integren professionals en actiu en el món educatiu actual: directors de centres públics i privats, inspectors d’ensenyament i professors especialistes en les diferents àrees.