Cinc coses que fa la UOC per contribuir a l'Agenda 2030

Aquest dimarts 25 de setembre té lloc el Dia Mundial per a Actuar pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L'estratègia de la UOC ha incorporat l'Agenda 2030 com a full de ruta, i per aquest motiu es vol unir a la iniciativa i vol explicar a la comunitat què fa la Universitat per contribuir al desenvolupament sostenible.

Assolir el desenvolupament sostenible «sense deixar ningú enrere» és la premissa de l’Agenda 2030, l’agenda política internacional que el 25 de setembre de 2015 van signar 193 líders mundials per als pròxims quinze anys. Són disset objectius, 169 metes i 231 indicadors que han de permetre transformar el món i aconseguir erradicar la pobresa extrema, combatre les desigualtats i la injustícia, protegir el planeta i aconseguir la prosperitat de tots els països i per a totes les persones.

Els governs, el sector privat, la societat civil i les universitats no són aliens a aquest mandat global, sinó que són cridats a contribuir-hi com a agents de canvi social. Per això, la UOC ha fet palès el seu compromís amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, i és una de les poques universitats espanyoles que l’han incorporada en el seu Pla estratègic.

Voleu saber què ha fet la UOC aquest any per contribuir als ODS? Sigui des d’una perspectiva docent, de recerca o de gestió, la UOC participa activament en els debats estatals per situar-se institucionalment com a actor necessari per a la consecució de l’Agenda 2030.



Les universitats a l’ONU

El 18 de juliol, l’Estat espanyol es va sotmetre al primer examen voluntari davant de les Nacions Unides, a Nova York, en què es van avaluar els avenços que s’han fet per a assolir l’Agenda 2030. A la trobada, que va tenir lloc en el marc del Fòrum Polític d’Alt Nivell de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible, hi va participar la vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez Samper, en representació de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

El panel de la delegació espanyola va ser presidit pel ministre d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, i la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, acompanyats de l’alta comissionada del Govern per a l’Agenda 2030, Cristina Gallach. A més de Martínez Samper com a representant de les universitats, també hi van participar membres de les administracions locals i autonòmiques i representants de la societat civil i el sector privat, en una fotografia «decididament i pretesament coral per part del govern», en paraules de la vicerectora, «tota una declaració d’intencions».

Les universitats espanyoles, per mitjà del grup de treball de cooperació de la CRUE, del qual Martínez Samper és presidenta, fa temps que treballa en quin ha de ser el paper de la universitat en l’agenda global. «Que la CRUE hagi format part de la delegació espanyola a l’ONU és un reconeixement explícit a la feina que s’ha fet durant tots aquests mesos. És una feina conjunta entre totes les universitats per a establir els compromisos amb l’Agenda 2030 i incorporar-los íntegrament en el Pla d’acció espanyol», ha subratllat la vicerectora.

Martínez Samper també va participar en les jornades organitzades pocs dies després per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en les quals es van presentar els resultats principals de l’examen de l’Estat a les Nacions Unides, i també quins han de ser els passos que s’han de seguir per a assolir el desenvolupament sostenible l’any 2030. La vicerectora va defensar quin ha de ser el paper i quina la responsabilitat de la universitat per a la consecució de l’Agenda 2030.



Contribuir als ODS des de la recerca

L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) ha fet una anàlisi de la contribució que fan les investigacions del centre de recerca a l’Agenda 2030. Mitjançant entrevistes personals als investigadors, s’ha avaluat el grau d’incorporació no solament dels ODS, sinó de les 169 metes de l’Agenda. «La recerca que es fa a l’IN3 està orientada a donar resposta a les demandes de la societat en relació amb les tecnologies i amb internet. Per aquest motiu, pensem que és imprescindible transmetre el missatge que la recerca que hi fem té l’objectiu d’analitzar reptes socials», ha explicat el director de l’IN3, David Megías.

El mapatge visibilitza la contribució de les diferents línies de treball als ODS i disposa la informació rellevant per alinear la recerca de l’IN3 amb l’Agenda 2030 des d’una perspectiva transdisciplinària. «L’exercici que hem fet a l’Institut vol divulgar el missatge que la recerca que hi fem no és un caprici dels acadèmics, sinó que respon a l’objectiu de construir una societat més justa, igualitària, participativa i sostenible», ha afirmat Megías.

Segons l’estudi, quasi la meitat de la recerca de la Universitat està compromesa amb la reducció de la desigualtat en qualsevol de les seves manifestacions: el 41,7% de les recerques contribueix a l’ODS 5, que promou la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i les nenes; el mateix percentatge contribueix a l’ODS 10, que fomenta la reducció de les desigualtats dins dels països i entre els països; l’IN3 també ajuda a aconseguir l’ODS 9, que impulsa la construcció d’infraestructures resilients, la industrialització inclusiva i sostenible i la innovació, en el 30,6% de les recerques, mentre que el 27,8% fa aportacions en l’àmbit de les ciutats i les comunitats sostenibles, l’ODS11.



La UOC, SDG 3 Champion

Al mes de juliol, l’Associació Internacional d’Universitats (IAU, per la sigla en anglès) va designar la UOC com a universitat encarregada de liderar l’ODS 3, que té com a objectiu garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats. Com a «SDG 3 Champion», [JMMD1] la UOC coordinarà un grup d’universitats d’arreu del món que treballarà amb l’objectiu de fomentar la comprensió i l’ús de l’ODS de salut i benestar en l’ensenyament superior amb un enfocament internacional i multidisciplinari.

Per a la coordinadora de la iniciativa, Carme Carrión, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i coordinadora de l’àmbit de disseny i avaluació d’intervencions en salut digital de l’eHealth Center, aquesta iniciativa «ens permetrà estendre arreu la visió d’una salut molt més centrada en les persones, més apoderada i participativa, en què la inclusió de la tecnologia serà un aspecte clau».



Els experts de la UOC a la Setmana Europea per al Desenvolupament Sostenible

Un dels papers prioritaris de la Universitat és formar ciutadans i professionals amb una visió crítica, preparats per a afrontar els reptes globals i compromesos socialment. Per això, la UOC es va sumar a la Setmana Europea per al Desenvolupament Sostenible, que va tenir lloc del 30 de maig al 5 de juny. Al llarg de la Setmana, les expertes i els experts de la UOC van compartir a les xarxes socials la seva visió personal sobre cada un dels ODS.

Podeu veure totes les publicacions en el perfil d’Instagram de la UOC.



Celebra el Dia Mundial dels ODS

Per a aconseguir el desenvolupament sostenible, tothom hi ha de posar la seva part, incloses les persones a títol individual. Per això, la UOC anima tota la comunitat universitària a participar en el Dia Mundial #ACT4SDGs. Com?

Consultant la Guia dels mandrosos per a salvar el món que han preparat les Nacions Unides i sumant-se a alguna de les iniciatives que proposa.

Fent difusió dels ODS a les persones del voltant o per mitjà de les xarxes socials. En aquest web hi ha un munt de recursos per a fer-ho!