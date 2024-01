La Comissió Europea, l’OCDE i la Unesco han marcat com un eix bàsic dins de l’agenda de modernització de les universitats europees la qualitat de l’educació superior. L’objectiu és ajudar a preveure situacions de risc, avaluar i millorar programes, personal o serveis, entre altres aspectes, que ofereix el sistema universitari. «Es tracta d’una nova funció que necessita equips professionals qualificats que fins ara no tenien una formació específica», explica la directora del màster d’Avaluació i Gestió de la Qualitat de l’Educació Superior de la UOC, Nati Cabrera, que és el primer que s’imparteix d’aquesta temàtica en espanyol al món.

Les sortides laborals d’aquests professionals són diverses: responsables estratègics de qualitat d’universitats o administracions, tècnics d’unitats de qualitat en institucions d’educació superior o en agències de qualitat, investigadors, seccions ministerials relacionades amb la universitat a l’Administració pública o professionals d’empreses que fan formació relacionada amb l’educació superior, entre altres.

La garantia de la qualitat universitària, recorda Cabrera, implica tots els agents del sistema, des dels nivells més alts de la jerarquia universitària i de les diferents administracions, passant pel professorat, l’estudiant i el personal d’administració i serveis. «Són tota aquella gent que pren decisions estratègiques i lidera institucions des del punt de vista polític, de gestió, direcció o administració, fins a les persones que en són usuàries», concreta.

Entre les tasques d’aquests nous professionals s’inclou establir quins elements s’avaluen, amb quins criteris i quins certificats es donen, i analitzar on s’han de destinar esforços per a millorar. «La qualitat és un concepte dinàmic i multidimensional. Els professionals que s’hi dediquen necessiten una formació de base que els doni una perspectiva global i integrada i, alhora, actualitzada per a adaptar-se a les noves demandes de la qualitat educativa», afegeix Cabrera.

Aquests i altres aspectes sobre la necessitat de professionalitzar l’assegurament i la gestió de la qualitat de l’educació superior s’analitzaran en una jornada que se celebrarà aquest dijous a partir de les 16 hores a la seu de la UOC a l’avinguda del Tibidabo. Entre els ponents hi haurà Susanna Karakhanyan, presidenta d’INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education), Martí Casadesús, director de l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), i el vicerector de la UOC, Carles Sigalés. Com a experts hi participaran Sebastián Rodríguez Espinar, professor honorífic i catedràtic emèrit de l’Àrea de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, i Rafael Llavori de Micheo, cap de la Unitat de Relacions Institucionals, Internacionals i Comunicació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). També hi intervindran diversos professors del màster.

La jornada s’emmarca en el màster universitari d’Avaluació i Gestió de la Qualitat en Educació Superior, impulsat conjuntament per la UOC, l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU) i la xarxa International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).