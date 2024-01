«Present i futur de la cuina catalana: gastronomia, cultura, sostenibilitat» és el títol de la taula rodona en què participaran cuiners emblemàtics i de reconegut prestigi internacional. La cuinera Ada Parellada; el cuiner i presentador de televisió Marc Ribas; el restaurador Oriol Castro, de Disfrutar; el restaurador Víctor Quintillà, de Lluerna, i el professor dels Estudis de Ciències de la Salut i director de la Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament, F. Xavier Medina, parlaran del present i del futur de la cuina catalana, moderats pel periodista gastronòmic Pep Nogué. L'acte es durà a terme el dimarts 27 de novembre a les 16.30 h a l'Antiga Fàbrica Damm.

La UOC organitza aquest acte en el marc de la Setmana pel Dret a l'Alimentació, que se celebrarà del 26 de novembre al 2 de desembre. La finalitat del debat és «promoure les cuines d'arreu com a tret fonamental de les cultures locals i element cabdal per a la sostenibilitat del planeta, conscienciar de la necessitat de preservar el patrimoni gastronòmic de cada territori i debatre sobre el present i el futur de la nostra cuina», explica el professor Medina.

El col·loqui serà el primer dels actes del III Congrés Català de la Cuina de la Barcelona metropolitana, que la UOC coordina per mitjà de la Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament i en el qual participen bona part dels actors del teixit gastronòmic i alimentari català.

La Universitat s'uneix així als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i en promou el dotzè, que aspira a garantir un consum i una producció sostenibles, a més dels objectius de protecció de la vida submarina i dels ecosistemes terrestres.

Amb aquesta campanya, «volem conscienciar la comunitat universitària sobre què és el dret a l'alimentació; com podem fomentar un consum i uns sistemes de producció agroalimentaris sostenibles, de proximitat i de temporada; què són la seguretat i la sobirania alimentàries, o quina relació hi ha entre la cultura pròpia i la gastronomia», entre altres aspectes, conclou Medina.

Jornada sobre alimentació a Las Palmas de Gran Canaria

La UOC organitza també per al dijous 29 de novembre la jornada sobre Alimentació, Cuines Tradicionals i Salut: cap a Models Locals i Sostenibles, que es farà al Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, on la UOC té el punt d'atenció.

Especialistes en nutrició i gastronomia tractaran la importància dels productes i les cuines locals per a mantenir vives les receptes de sempre i els productes autòctons i tradicionals, i també per a contribuir al desenvolupament de l'economia del territori i al manteniment de les explotacions familiars que, d'altra manera, ho tindrien difícil per a accedir al circuit comercial.