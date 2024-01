A les universitats de l’Estat hi ha 20.793 persones amb discapacitat cursant un títol. Aquesta xifra representa, només, un 6% d’aquest col·lectiu. D’aquestes persones, la UOC n’acull un miler i es converteix en la tercera universitat en nombre d’estudiants discapacitats, per darrere de la UNED i de la Universitat de València, a la qual segueix de ben a prop, segons constata la Guía de atención a la discapacidad en la universidad 2017 de la Fundació Universia.

Just fa un any, la UOC rebia 20.000 euros de la Fundació Randstad per a fer realitat un programa d’ajudes a l’estudi per a persones amb discapacitat. I aquest novembre, en un acte celebrat el dia 14 a la seu de la Universitat, un grup d’aquests estudiants becats ha vist reconeguda públicament la seva tasca. El primer banc de beques per a estudiants discapacitats ha concedit catorze reconeixements en forma de sis beques i vuit premis.

Les beques s’han atorgat a persones amb discapacitat que han volgut formar-se en programes de postgrau de comunicació i màrqueting durant aquest curs. A més, s’han concedit vuit premis als estudiants amb millors expedients amb una discapacitat reconeguda de com a mínim el 33% i que han cursat el 50% dels crèdits d’un dels programes objecte del premi. Aquests guardons estan dotats amb 1.000 euros cadascun.

«L’objectiu de la Fundació Randstad és ajudar a l’ocupabilitat en aquesta societat diversa i plural. Ens preocupa que hi hagi una bretxa digital per a les persones amb discapacitat i, per això, amb la UOC com a aliat per a combatre-la, volem apostar per la formació especialitzada», diu María Viver, directora general d’aquesta institució.

Per la seva part, Josep A. Planell explica que un dels objectius de la UOC, com a universitat integradora, és oferir accés al coneixement a tothom: «Volem ser la universitat de la igualtat d’oportunitats i de la inclusió. Però la realitat és que només un 5% de les persones amb alguna discapacitat té accés a formació universitària. Encara tenim un gran camí per recórrer i millorar aquesta situació».



Les històries dels protagonistes

José Alberto Chamorro és estudiant del grau d’Enginyeria Informàtica. Llicenciat en Filologia Hispànica per la UB i tècnic superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per l’Institut Obert de Catalunya (IOC), fa dos anys, mentre emplenava un qüestionari de l’assignatura d’Estadística a casa seva, va tenir una crisi comicial i, ja a l’hospital, li van detectar un tumor cerebral que van poder intervenir a temps.

«Es pot dir que el model educatiu de la UOC m’ha salvat la vida. Em permet estudiar al meu ritme, des de casa i tant com l’evolució de la meva malaltia em permet (ara està estable). Després d’un any i mig de craniotomies per a eliminar la màxima superfície del tumor, sessions de radioteràpia i un altre any de quimioteràpia, rebre aquest premi ha significat una empenta d’energia i una càrrega d’il·lusió», reconeix.

Durant mesos, Chamorro va pensar que potser les seves capacitats cognitives haurien quedat afectades per la malaltia i que no podria llegir o estudiar, que són les seves passions. Ara aquest reconeixement arriba acompanyat de la seva primera matrícula d’honor a la UOC. «Per a mi és una satisfacció com la que pot sentir un atleta que aconsegueix fer podi olímpic després d’haver estat a punt de perdre la possibilitat de fer esport», afegeix.

Una altra de les estudiants que va compartir la seva història és Núria Castellanos, estudiant del grau de Comunicació. Abans treballava al departament de màrqueting d’un laboratori farmacèutic. La feina li agradava molt, però quan li van dir que s’havia de sotmetre a una operació molt agressiva per un problema de columna, es va adonar que seria molt difícil tornar-hi.

«En aquell moment difícil vaig decidir complir el meu somni i ser universitària. Vaig estudiar un mes per presentar-me a l’accés per a més grans de 25 anys i ho vaig aconseguir. Mentre encara era a l’UCI, una amiga va formalitzar la meva matrícula. Necessitava tenir projectes que m’asseguressin que tot sortiria bé i, el setembre del 2012, tot i les dosis altes de medicació, vaig començar. Estudiar significava tenir un objectiu per a continuar endavant la meva lluita i tenir la ment ocupada», recorda.

Des de llavors, ha superat tres operacions més de columna i dues per un càncer d’úter. Reconeix que el seu ritme d’estudi depèn del seu estat i de les intervencions, i ara està pendent d’una nova operació de columna. «La UOC ha estat la millor teràpia psiquiàtrica i psicològica que podria haver tingut després de les moltíssimes operacions que he patit. Ser universitària ha estat un repte per a mi i aquest reconeixement significa molt. No ens rendim!», afegeix.

David Luque, del grau d’Enginyeria Informàtica, explica també el seu cas. «Gràcies a aquest model educatiu, puc dedicar-me a la feina que m’agrada tant sense desatendre la meva formació. Puc continuar aprenent i avançant en la meva carrera de manera flexible, al meu ritme, des de casa o des de qualsevol altre lloc amb connexió a internet.»

Una altra de les estudiants premiades és Gemma Rojo, del grau d’Informació i Comunicació. «Rebre aquest premi ha significat molt: és el reconeixement a l’esforç, a la superació i a la tenacitat. Actualment treballo en una biblioteca pública, i vaig decidir estudiar el grau i, algun dia, el postgrau per a convertir-me en bibliotecària.»

En la mateixa línia hi ha David Corral, estudiant del grau d’Enginyeria Informàtica. «Aquest premi ha estat molt important. Representa un gran impuls d’energia i motivació per a continuar encara amb més ganes els estudis.»

La Fundació Randstad i la UOC, també amb la col·laboració del Grup MEDIAPRO, van decidir aquest any crear el primer banc de beques per a estudiants amb discapacitat, projecte que esperen que podran repetir durant els cursos vinents, a més d’ampliar-lo amb altres iniciatives.