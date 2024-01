Uns 23.000 estudiants, alguns dels quals amb necessitats educatives especials, i 500 professors de set universitats europees, inclosa la UOC, han participat en les proves pilot del projecte europeu TeSLA. Es tracta d’una iniciativa d’innovació liderada per la UOC i finançada per la Comissió Europea que va començar el gener del 2016 amb l’objectiu de desenvolupar un sistema que validi la identitat i l’autoria dels estudiants en les seves activitats i en els exàmens en línia i lluitar contra el plagi.

«TeSLA vol verificar que la persona que hi ha darrere l’ordinador és realment la que diu que és i que, a més, és la persona que ha fet les activitats», assegura Ana Elena Guerrero, coordinadora del projecte i investigadora principal del grup de recerca Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING), adscrit a l’eLearn Center de la UOC. La iniciativa, que acabarà el març de l’any vinent, disposa d’un pressupost de més de 7 milions d’euros. «Al llarg d’aquests anys hem portat a terme quatre proves pilot. Vam començar la primera amb 600 estudiants i hem acabat l’última amb més de 14.000 universitaris provant el sistema simultàniament», explica Guerrero.

Durant les proves pilot, el sistema TeSLA s’ha aplicat en les activitats d’avaluació que portaven a terme els estudiants incorporant-hi eines de reconeixement facial, de veu i altres instruments que capturen patrons d’escriptura, detecten el plagi i analitzen el llenguatge i l’estil de redacció. «Hem optat per fer ús d’eines que poden ser utilitzades per qualsevol estudiant que tingui un ordinador normal, amb càmera web i micròfon incorporats», assegura Xavier Baró, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.



Un instrument per a assegurar la qualitat de l’educació en línia

Aquest projecte d’innovació tindrà nombroses contribucions en l’àmbit educatiu, com l’establiment d’un marc de treball europeu per a l’avaluació electrònica (legal, educativa i de qualitat) i guies de bones pràctiques. Al mateix temps, «vol conscienciar de la necessitat de repensar el disseny de les assignatures per a fer una avaluació en línia de qualitat», explica Guerrero.

Gràcies a l’expertesa i la multidisciplinarietat del consorci TeSLA, el projecte ha pogut treballar els processos d’ensenyament i aprenentatge de manera transversal amb altres aspectes que se’n deriven. «No només es tracta d’una iniciativa de desenvolupament tecnològic, sinó que es va més enllà per a treballar amb paràmetres legals, com la protecció de dades, la qualitat universitària i l’ètica», explica la coordinadora del projecte. De fet, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha verificat el compliment dels estàndards de qualitat universitària en el desenvolupament i l’organització de les proves pilot del projecte.

En el futur, assegura la coordinadora, l’aplicació del sistema TeSLA en les universitats en línia i semipresencials «podria representar l’accés de tothom a una formació en línia de qualitat i l’increment de la reputació i la credibilitat de les titulacions i els títols emesos per les universitats».

Les últimes novetats del projecte es van presentar en el marc del seminari sobre Programes en línia i semipresencials: assegurament i avaluació de la qualitat, organitzat per l’AQU.



Qui forma el consorci TeSLA?

Hi ha divuit socis que sumen més d’una seixantena de professionals:

Universitats

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) - Espanya

Universitat de Namur ASBL (UNamur) - Bèlgica

Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL) - Països Baixos

Universitat St. Kliment Ohridski de Sofia (SU) - Bulgària

Open University (OU) - Regne Unit

Imperial College London (Imperial) - Regne Unit

Universitat Tècnica de Sofia (TUS) - Bulgària

Universitat d’Anadolu (AU) - Turquia

Universitat de Jyväskylä (JYU) - Finlàndia

Institut Mines-Télécom (IMT) - França

Agències de qualitat

European Network for Quality Assurance in Higher Education AISBL (ENQA) - Bèlgica

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) - Espanya

European Quality Assurance Network for Informatics Education EV (EQANIE) - Alemanya

Centres de recerca

Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) - Mèxic

IDIAP Research Institute Foundation (IDIAP) - Suïssa

Empreses tecnològiques