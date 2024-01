La Fundació Salut Empordà i la UOC impulsen un projecte pediàtric a l'Alt Empordà per tractar el dolor abdominal recurrent

Diversos àmbits d’actuació

El projecte DAREmpordà combina diversos vessants. D’una banda, un equip de pediatres, gastroenteròlegs i psicòlegs ha creat un protocol assistencial multidisciplinari per als professionals de l’atenció primària de l’Alt Empordà, amb l’objectiu de facilitar-los el diagnòstic i el tractament d’aquest mal. De l’altra, s’han elaborat materials informatius i formatius amb la col·laboració dels afectats i les seves famílies, que es poden trobar en una plataforma digital d’accés lliure. El web https://daremporda.salutemporda.cat és un punt de trobada per als afectats, un lloc de divulgació i sensibilització social i una eina de treball per als professionals. Conté informació mèdica, recomanacions i estratègies per a alleujar el dolor, vídeos, documentació per a les famílies i un fòrum, entre altres apartats.

En cas que els pacients diagnosticats d’aquest tipus de mal de panxa no experimentin cap millora malgrat que segueixin els consells mèdics, se’ls ofereix l’opció de treballar la intervenció psicoeducativa mitjançant l’eina terapèutica en línia DARWeb, basada en la teràpia cognitivoconductual desenvolupada per un grup d’investigadors de la UOC i que ja ha demostrat que és útil en altres casos. Si tot i així els menors no es troben millor, finalment el pediatre els pot derivar al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de l’Alt Empordà per a seguir una teràpia presencial.



«Els medicaments, els probiòtics i les dietes no sempre són un ajut per pal·liar el DAR; en canvi, s’ha demostrat de manera evident la gran utilitat de la teràpia cognitivoconductual, que consisteix bàsicament en una intervenció centrada en el reconeixement de les sensacions i les emocions i l’adquisició d’habilitats per a afrontar-ne els efectes negatius», ha explicat Rubén Nieto, de la UOC. I remarca que «aquest projecte és una solució innovadora, perquè ofereix una intervenció a distància valent-se de les TIC per a facilitar-hi l’accés, i, a més, s’hi treballa la prevenció, quan la majoria de tractaments actuals se centren a reduir l’impacte quan els problemes ja són greus».