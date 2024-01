La UOC augmenta el 26% l'atenció acadèmica a l'Amèrica Llatina

Qualitat de l’ensenyament superior en línia a l’Amèrica Llatina

L’aprenentatge en línia (e-learning) a l’Amèrica Llatina va adquirint un gran avantatge en ser una alternativa prou potent per a l’expansió i inclusió educativa en el territori, i la UOC ha treballat de prop juntament amb governs, universitats i institucions de diversa índole per tal d’acompanyar el procés de transformació digital i perquè es faci amb la millor qualitat que sigui possible. Aquesta idea d’augment de l’accés i la cobertura de l’ensenyament superior de qualitat concorda amb l’acompliment de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. D’aquesta agenda, la UOC posa un èmfasi especial en la consecució de l’objectiu 4, «Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom».

Durant els darrers anys, la UOC ha intensificat el seu compromís amb l’ensenyament superior a l’Amèrica Llatina. Actualment, el rector de la Universitat, Josep A. Planell, presideix la xarxa Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), en què més de 35 universitats d’Iberoamèrica treballen per potenciar l’ensenyament superior a la regió i construir acords interinstitucionals que repercuteixin en beneficis per als estudiants i els graduats que en formen part.

A Colòmbia, diverses institucions han confiat en la UOC com a pionera en l’ensenyament totalment en línia per a començar el debat sobre l’ensenyament superior en línia de qualitat.

Universitats com UNIMINUTO han dut a terme mobilitats virtuals, i el 2016, 706 estudiants van cursar assignatures a les aules de la UOC durant un semestre; el 2018, 389 estudiants i docents de la Universitat Cooperativa de Colòmbia (UCC) van cursar seminaris i màsters a la UOC; des del 2016, la Universitat d’Antioquia i la UOC titulen conjuntament en el màster de Telesalut, i, al seu torn, els estudiants del màster de Gestió de la Informació de la Universitat Pontifícia Bolivariana (UPB) fan algunes assignatures a la UOC.

D’altra banda, es continua coeditant la revista ETHE (International Journal of Educational Technology in Higher Education), dedicada a la investigació de l’aprenentatge en línia, amb la Universitat dels Andes. En aquesta línia, el professor Josep M. Duart, de la UOC, ha liderat un projecte de recerca de l’efecte i l’impacte de les tecnologies aplicades a l’ensenyament superior a Colòmbia.

Durant els últims tres anys, 175 persones a l’Amèrica Llatina s’han beneficiat, mitjançant l’Institut Colombià de Crèdit Educatiu i Estudis Tècnics a l’Exterior (ICETEX) i l’Organització d’Estats Americans (OEA), de beques per a accedir a màsters oficials a la UOC.

A Mèxic, la UOC ha posat al servei de les agències de qualitat i del govern central la seva experiència per a la creació d’un marc de referència propi que permeti avaluar les titulacions en línia del país i millorar-ne la qualitat.

A l’Equador, el govern juntament amb cinc universitats públiques implanta deu programes de grau en línia, i és així com ha demanat, mitjançant la SENESCYT, l’acompanyament de la UOC. Així mateix, els professionals del Consell d’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior (CACES) del país andí es formen en el màster universitari d’Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior de la UOC.

El Duoc UC, a Xile, institut professional afiliat a la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, va llançar el 2018 la primera assignatura del seu nou model de formació en línia, en el qual ha disposat de l’assessorament de la UOC.