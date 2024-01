Dolors Colom, guardonada amb la Medalla d'Or del Treball Social

Aquest dimecres, 27 de març, el Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya ha lliurat la Medalla d'or 2019 en reconeixement de la professió i de la defensa dels drets socials en un acte que ha commemorat també el Dia Mundial del Treball Social. La directora científica del màster universitari de Treball Social Sanitari de la UOC, Dolors Colom Masfret, ha estat guardonada amb la Medalla d'Or en la categoria Significació del treball social en el moment actual. Es tracta de la desena edició dels guardons, que des de l'any passat també reconeixen la tasca d'organitzacions d'acció social.

Dolors Colom i Masfret (Barcelona, 1957) té una llarga trajectòria en el treball social, havent estat pionera del treball social sanitari al nostre país. Formada a Barcelona i Nova York, ha exercit de treballadora social en hospitals catalans, de docent a l'Escola Universitària del Treball Social. Actualment és professora associada i directora científica del màster universitari de Treball Social Sanitari de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i professora associada del grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona (UB). Ha fundat la revista especialitzada Agathos, Atención Sociosanitaria y Bienestar i ha publicat vuit assajos i dues novel·les. Membre del Consell Social i de Participació de l'Institut Guttman, és fundadora i gerent de l'Institut Serveis Sanitaris i Socials SL.

El Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya també ha premiat la membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Voluntariat Social Rosa Romeu en la categoria Trajectòria professional, i la Fundació Surt en Defensa dels drets socials.

En l'acte hi ha hagut una benvinguda institucional a càrrec de Francesc Iglesias, secretari d'Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; Josep Muñoz, gerent de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, i Ricard Fernández, gerent de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, seguida d'un parlament de Conchita Peña, degana del Col·legi de Treball Social. Ha clos l'acte el youtuber Marc Buxaderas, monologuista amb paràlisi cerebral tetraplègica espàstica que lluita per canviar la percepció que es té de les persones amb discapacitat. L'acte ha tingut lloc a l'Institut d'Estudis Catalans (c. del Carme, 47, Barcelona).