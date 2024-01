Aquest dilluns més de cinquanta membres de col·lectius i grups de recerca d’impacte europeu s’han reunit a Barcelona per presentar i firmar un manifest per la sobirania i els procomuns de dades, en una acció conjunta per a proposar models de gestió de dades alternatius, més transparents i democràtics. L’acte s’ha dut a terme a l’Escola Massana, i ha estat organitzat per investigadors de Tecnopolítica i Dimmons de l’institut de recerca IN3 de la UOC i Barcelona Ciutat Digital (Ajuntament de Barcelona). El manifest és el resultat d’un procés de treball de sis mesos anomenat Democràcia Digital i Dades Comunes (DDDC), en el marc del projecte europeu DECODE, que els implicats han volgut tancar reafirmant la necessitat d’un gir procomú en la gestió de les dades públiques.

El Manifest pel procomú de dades és pioner a alertar sobre les noves formes de vigilància, explotació, manipulació o discriminació dels Estats i les grans corporacions extractivistes de dades, i a proposar un model alternatiu en què la informació sigui de totes les persones: «Contra les dades corporatives i l’extractivisme, les iniciatives de dades obertes i de control de dades personals són un pas en la direcció correcta. No obstant això, hem d’anar més enllà. Una economia de dades més justa implica avançar cap a un model fort de dades comunes. [...] Es tracta d’avançar de les dades obertes als procomuns, de «les meves dades» a «les nostres dades».

L’esperit del manifest s’ha posat en pràctica amb la introducció d’un nou sistema per a firmar iniciatives ciutadanes digitals de manera més segura, que s’ha desenvolupat al llarg dels últims mesos: la DECODE app (disponible a Google Store y App Store). Aquest software s’ha aplicat a la plataforma de participació ciutadana Decidim.org, i es basa en la tecnologia blockchain, que permet compartir de forma granular, encriptada i descentralitzada les dades que cada usuari decideix cedir. La informació que es reculli es creuarà amb dades públiques de la ciutat i s’utilitzarà per a enriquir processos participatius. És accessible per a tota la ciutadania amb el visualitzador BCNNOW. Antonio Calleja, del grup de recerca Tecnopolítica de la UOC, ha reafirmat que aquesta nova tecnologia «permet millorar una xarxa política per a la participació ciutadana, com és Decidim, per avançar cap a formes de democràcia augmentada i distribuïda i esbossar una visió alternativa de la societat i l’economia digitals. »

Entre els participants en la sessió hi havia la comissionada de tecnologia Francesca Bria, el programador de software lliure, artista i activista Jaromil Rojo, la directora del grup de recerca Dimmons de la UOC Mayo Fuster i el coordinador del projecte Decidim Arnau Monterde, que després de la presentació del manifest i l’aplicació han debatut sobre les oportunitats i els riscos que es plantegen a continuació. Els experts han estat d’acord que, en paraules de Francesca Bria, la proposta de la DECODE app és «el començament d’un gran experiment» i que les alternatives s’han de continuar construint en processos a gran escala. D’altra banda, Mayo Fuster ha posat èmfasi en el fet que, gràcies a projectes d’investigació com DECODE, el desenvolupament tecnològic va cap a una direcció més justa. És el cas de l’estudi sobre les característiques de cent plataformes digitals, que va resultar en els tres pilars que defineixen un procomú de dades: la governança de les dades i els models econòmics, la política tecnològica i de coneixement, i finalment l’impacte i la responsabilitat social.