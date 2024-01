L'audiollibre no acaba d'arribar, però, sens dubte, amb l'emergència dels telèfons intel·ligents és molt més fàcil accedir-hi. Vivim una «primavera» de l'audiollibre i, per a Sílvia Clemares, col·laboradora docent del màster d'Edició Digital de la UOC, amb la seva arribada «no perdem res; al contrari, guanyem més estones de lectura al dia. En mig d'aquesta revolució digital que vivim, la lectura és, a més de la que es fa en format imprès, la que es fa en format digital; per exemple, per als lectors de llibres electrònics de Kobo, la lectura digital és un plaer sense interrupcions d'alertes ni missatges, amb la possibilitat d'engrandir la lletra, triar la mida dels marges i la tipografia, amb una llum relaxant, amb un pes al voltant dels 150 grams, etc. Els audiollibres són la lectura per mitjà de narradors, i, emocionalment, ens connecten amb l'antiga tradició dels rondallaires».

L'audiollibre obre el ventall a nous lectors i, a més, permet llegir més als lectors que ja llegeixen. El 77% asseguren que llegir audiollibres els ajuda a llegir més. Com explica aquesta experta, «t'ofereixen una altra manera de llegir, més relaxada, que no requereix tant d'esforç. Es descobreixen nous espais de lectura».

Cada format té el seu espai i els lectors i les lectores han de canviar de xip. Si algú ho té clar és el jovent. El 48% dels lectors d'audiollibres tenen menys de 35 anys. Com explica la Sílvia, country manager de continguts per a Espanya, Portugal i Hispanoamèrica de l'empresa canadenca Rakuten Kobo, «la gent jove té el mòbil molt més integrat en la seva quotidianitat, i per als amants de la lectura, escoltar audiollibres és una transició natural que, a més, els permet ampliar les estones de lectura. A Rakuten Kobo hem detectat que hi ha més paritat de gènere en el consum d'audiollibres que no pas en el de llibres electrònics (les dones llegeixen més llibres electrònics que els homes)».

«La persona lectora tria en qualsevol moment el format en el qual vol llegir. En un mateix dia, pot escoltar un audiollibre quan cuina, un llibre electrònic anant a la feina en transport públic i un llibre en paper quan és al sofà de casa», explica. De fet, «una de les característiques dels audiollibres que es valora més és la facilitat de poder fer altres tasques mentre s'escolten. El 52% ho fa en desplaçaments; el 25%, fent exercici, i el 23%, fent tasques a casa», segons l'estadística de l'empresa especialista del sector Smartlocuciones.

El 40% dels audiollibres editats fins ara dura menys d'una hora i el 30%, entre una i tres; la resta, més de quatre. «De totes maneres ―afirma la Sílvia―, són un format que molta gent encara no ha provat, així que, amb el temps, podem veure canvis demogràfics en el seu consum.»