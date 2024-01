El grup de treball, creat a principi de l'any passat, va néixer amb l'objectiu d'impulsar en l'àmbit europeu les mobilitats virtuals, intercanvi en què els estudiants poden cursar assignatures d'una altra universitat, en modalitat virtual, sense haver-se de desplaçar a un altre país. Juntament amb la UOC, universitats com la Universitat Catòlica de Leuven (Bèlgica), la Universitat Norges (Noruega), la Universitat Pierre i Marie Curie (França) o la UNED (Espanya) en formen part.

«Formar part d'aquest grup ens permet enfortir les relacions amb universitats europees i donar a conèixer el nostre model educatiu», ha afirmat Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació. Al llarg d'aquest any la UOC ha treballat amb la resta d'universitats en la definició del marc conceptual de les mobilitats virtuals i ha formulat una sèrie de recomanacions tant a escala institucional com d'àmbit nacional i europeu, per a tenir incidència política i que aquesta modalitat d'intercanvi sigui també reconeguda pel sistema universitari europeu.