Quatre perills del teletreball que es poden transformar en avantatges

Sensació de soledat i de manca de vincles amb els companys

El contacte cara a cara, mentre es treballa o en moments de distensió, genera vincles amb els companys de feina i els responsables dels equips. «Si no hi ets mai, és fàcil que et sentis aïllat i, com que no ets visible, és possible que els companys considerin que no contribueixes com ells als objectius compartits», indica Sabadell-Bosch.

En aquest sentit, proposa regular la intensitat de la feina a distància: «Si de cinc dies en teletreballes dos o tres, és probable que la teva percepció d'autonomia a la feina i de conciliació de vida sigui positiva, i que la qualitat de les relacions professionals no en resulti perjudicada». A més, indica, les trobades presencials reforçaran els vincles amb els companys en paral·lel a les videoconferències o la connexió permanent mitjançant les xarxes socials.

Pel que fa als caps, Sabadell-Bosch explica que «diversos estudis apunten que la sensació de pèrdua de control sobre els membres de l'equip desapareix si el teletreball no s'improvisa, sinó que és una eina ben dissenyada». Per això, diu, els responsables dels equips han d'acompanyar i informar els professionals encara que no hi siguin presents. «El teletreball es basa en una relació de confiança i representa un canvi cultural», resumeix. En aquest sentit, Rimbau coincideix que cal que les empreses «instaurin una cultura de responsabilitat basada en els resultats i l'acompliment d'objectius».

Sensació de manca de suport per part de l'empresa

Sabadell-Bosch explica que el teletreball no pot estar motivat principalment per la voluntat de reduir costos per part de l'empresa. De tota manera, diu, «segurament per al treballador o treballadora el més important no és si disposa d'un aparell com el telèfon o l'ordinador de l'empresa, sinó que l'organització li garanteixi la privacitat, tot el suport tecnològic i la seguretat de les dades que gestioni». «Si les empreses es doten de bons sistemes informàtics que permeten treballar des de qualsevol lloc i la feina que es fa quan es teletreballa implica creativitat, aleshores la productivitat del treballador o treballadora augmenta», apunta en aquest sentit Rimbau.

En el teletreball, insisteixen les expertes, les empreses no poden improvisar i els departaments de gestió de persones han de fer canvis importants per a poder-lo implantar. Sabadell-Bosch i Rimbau recomanen que s'ofereixin formacions sobre com es gestiona i es planifica el temps i com cal posar-hi límits. Finalment, proposen avaluar totes les accions i els procediments que es duguin a terme per a anar perfilant el model de teletreball més adequat en cada cas.

Sedentarisme, tendència al tabaquisme o a picar entre hores

Sabadell-Bosch admet que treballar des de casa o a distància pot fomentar aquests hàbits, però recorda que «cal ser conscients que teletreballar representa guanyar un temps que es pot fer servir per a fomentar la pròpia salut». «Teletreballar no vol dir que t'estaràs a casa tota l'estona en una cadira, sinó que pots organitzar la teva vida d'una altra manera», insisteix. De fet, segons explica Rimbau, els estudis indiquen que el teletreball redueix les distraccions, malgrat que a casa «hi pot haver "temptacions", però s'ha de tenir en compte la capacitat pròpia del treballador o treballadora per a autoregular-se».

La clau: tres percepcions

Per a Sabadell-Bosch, les persones ens sentim satisfetes amb el lloc de treball quan tenim tres percepcions bàsiques. La primera és la percepció d'autonomia, que es produeix quan «tens marge per a organitzar-te, prendre decisions i sentir-te útil». La segona, la percepció que concilies els diversos àmbits de la teva vida i que la feina no és un entrebanc. I la tercera, la percepció que les relacions amb els caps i els companys de feina són bones. Tot plegat, diu, és més decisiu que el salari.

Per això, el teletreball s'ha de veure «com una oportunitat estratègica per a retenir talent, perquè les persones puguin ser productives i aportar valor a l'empresa», diu la professora de la UOC. Els professionals, conclou, «aporten valor quan el context els ajuda a sentir-se millor. I precisament el teletreball, si convertim els riscos en avantatges, et permet tenir la percepció que la feina s'adapta més bé a les teves necessitats vitals i sentir-te millor».