Els doctors de l'ICO Xavier Bosch i Assumpta Company són ara també professors de la UOC

Els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC impulsaran la formació i la recerca en salut digital aplicada a l’oncologia gràcies a la incorporació a temps parcial com a professors associats dels doctors de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) Francesc Xavier Bosch i Assumpta Company.

La recerca del doctor Bosch va contribuir a identificar el virus del papil·loma humà (VPH) com a agent causal de la majoria de càncers de coll d’úter, en el marc dels estudis epidemiològics inicials realitzats per l’Agència Internacional de Recerca en Càncer (IARC).

El doctor Bosch és actualment consultor sènior del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer (CERP, per les sigles en anglès) a l’ICO i codirector executiu del Centre d’Informació ICO/IARC sobre VPH.

A més, és l’editor en cap de la revista científica Papillomavirus Research (PVR) i l’editor del butlletí internacional d'informació HPV World.

En l’àmbit docent, el Dr. Bosch ha impulsat la plataforma d’aprenentatge virtual E-oncologia.org, una iniciativa de l’ICO i altres institucions sanitàries que ofereix formació en línia en llengua castellana en oncologia, amb especial dedicació a la prevenció del càncer de coll d’úter. De fet, la difusió d’informació científica de rellevància clínica i l’elaboració d’estudis que promoguin la vacunació i el monitoratge del VPH en entorns amb escassos recursos centren els esforços actuals del doctor.

La doctora Assumpta Company és actualment la cap de servei d’E-oncologia, càrrec que ocupa des del 2006. Com a cap d’aquesta iniciativa, ha coordinat múltiples programes educatius internacionals a Europa, Llatinoamèrica i Àfrica. La doctora Company està especialitzada en oncologia mèdica i ha cursat un màster de salut pública. També ha treballat com a consultora en l’àmbit de la salut digital i hi aporta vuit anys d’experiència en l’àmbit de l’epidemiologia.