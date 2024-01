Creix el moviment flygskam, no volar per consciència ecològica

Viatjar amb avió contamina 20 vegades més del que contamina el tren. Les emissions de l'avió són, de mitjana, d'uns 285 grams de CO 2 per persona i quilòmetre volat, mentre que les d'un tren són de 14 grams de CO 2 per persona i per quilòmetre de mitjana. Així i tot,cada 0,86 segons s'enlaira un avió al món. En països com Suècia amb una alta consciència mediambiental, fer servir el transport aeri està mal vist i és el que es coneix com a flygskam, la 'vergonya de volar amb avió'. «És un moviment ecologista que vol conscienciar de com són de contaminants els desplaçaments aeris enfront d'altres mitjans de transport com el tren», afirma Pablo Díaz, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i expert en turisme. El flygskam està darrere de la baixada en el nombre de vols a Suècia: el 2018, un 23% dels suecs va renunciar a volar per a reduir el seu impacte climàtic, segons dades del Fons Mundial per la Natura (World Wildlife Fund , WWF) , fet que implica un augment de sis punts percentuals respecte a l'any passat.

Per Núria Bigas

«Aquest moviment considera especialment criticables els desplaçaments en avió dedurada menor a una hora o entorn d'una hora entre capitals que estan ben cobertes per connexions amb tren», explica Díaz. En molts casos, l'estalvi en temps viatjant amb avió és molt baix, i més si hi ha connexions per tren ràpid entre les ciutats. De fet, el nombre de passatgers als aeroports suecs ha caigut un 8% des que ha començat l'any. Davant d'aquest escenari, el tren guanya adeptes.

«Paral·lel al moviment flygskam es desenvolupa l'oposat tagskryt o 'orgull de viatjar en tren'», comenta Díaz. Segons dades del WWF, gairebé un de cada cinc suecs (18%) va triar viatjar en tren en comptes d'en avió durant l'any passat. La baixa emissió d'aquest tipus de transport sumat al fet que alguns joves activistes l'han fet consigna de la seva lluita contra el canvi climàtic, com ara Greta Thunberg, impulsora dels Fridays For Future, ha incrementat l'ús del tren al país suec. El perfil que hi ha darrere del flygskam és principalment de joves, dones i residents en àrees metropolitanes.

«Suècia és un dels països més conscienciats del món en l'àmbit ecològic i preocupat pel canvi climàtic; se situa a la segona posició en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), o sigui que té sentit que sigui l'origen d'aquest tipus de fenòmens», afirma Díaz. De fet, el canvi climàtic és el fenomen social que més preocupa els suecs, segons el baròmetre climàtic anual del WWF. Si es compara amb l'any passat, cada vegada més persones pensen sovint en el canvi climàtic i més gent pren decisions actives per a viure un clima més intel·ligent. Ja a les xarxes socials es pot seguir el fenomen amb l'etiqueta #StayOnTheGround, «estigues a terra», o #tagskryt, que acumula fotos de viatgers amb tren.