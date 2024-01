La teledermatologia augmenta la detecció precoç del càncer de pell

Una imatge i un ordinador. És tot el que necessita el dermatòleg per a poder fer un diagnòstic encara que el pacient estigui a desenes, o milers, de quilòmetres. És la funció principal de la teledermatologia, que consisteix en l'atenció de pacients a distància utilitzant telecomunicacions i informàtica. I el seu valor com a eina per a la detecció precoç de patologies com el càncer de pell està resultant clau: a centres com l'Hospital Macarena de Sevilla, un dels pioners a posar en marxa aquesta tècnica, el diagnòstic precoç s'ha duplicat mitjançant la telemedicina.

Segons els resultats publicats a la revista especialitzada Journal Dermatology, mentre que l'any 2004 el diagnòstic del melanoma en fases precoces a la Unitat de Dermatologia de l'Hospital Macarena no arribava al 30% dels casos nous, el 2015 la detecció d'aquest tipus de càncer representava el 60% dels casos diagnosticats. «La salut digital permet optimitzar el diagnòstic», assegura la Dra. Carme Carrion, directora del màster universitari de Salut Digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Però, a més, aquesta tècnica té altres avantatges. «També ajuda a millorar la comunicació entre professional i pacient, i entre els mateixos professionals, aspectes que faciliten l'empoderament dels pacients en la gestió de la seva pròpia salut», afirma la professora de la UOC.